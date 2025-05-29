حارس القادسية يُتوج بـ«القفاز الذهبي»



الرياض (د ب أ)



تُوج كون كاستيلز حارس القادسية السعودي لكرة القدم، بجائزة القفاز الذهبي لموسم 2024-2025، بعدما تألق مع فريقه في مباريات الموسم المنقضي.

وذكرت رابطة الدوري السعودي للمحترفين أن كاستيلز «قدم موسماً متميزاً مع نادي القادسية، حيث أظهر مستوى عالياً من الثبات والصلابة في حراسة المرمى، ما جعله من أبرز لاعبي الفريق خلال الموسم».

ولعب كاستيلز 33 مباراة تمكن خلالها من التصدي لـ81 تسديدة من أصل 109، بنسبة إنقاذ بلغت 31. 74 في المئة، وهي نسبة تعكس قدرته الكبيرة على التعامل مع الكرات الخطرة وردود فعله السريعة.

من الناحية الدفاعية، تميز كاستيلز بالحفاظ على تركيزه طوال الموسم، حيث استقبل مرماه 29 هدفاً فقط بمعدل 0.88 هدف في كل مباراة، وهو رقم يظهر مدى انضباطه وفعاليته في حماية الشباك.

كما نجح في الحفاظ على شباكه نظيفة في 14 مباراة، بنسبة بلغت 42. 42 في المئة، مما يدل على حضوره الذهني واستعداده الدائم في المواجهات.

ولم يقتصر أداء كاستيلز على التصديات فقط، بل كان له دور مهم في بناء الهجمات من الخلف، بفضل تمريراته الدقيقة، ونفّذ 948 تمريرة خلال الموسم، نجح في 752 منها، بمعدل دقة تمرير وصل إلى 32. 79 في المئة، مما يعكس ثقته وقدرته على اتخاذ القرارات الصحيحة تحت الضغط.

كذلك، أظهر دقة جيدة في ركلات المرمى، حيث نفّذ 182 ركلة مرمى، نجح منها 140 ركلة، أي بنسبة بلغت 92. 76، ما أسهم في تسهيل خروج الكرة من المناطق الدفاعية.

إضافة إلى ذلك، أظهر كاستيلز شجاعة ومرونة في التعامل مع الكرات العرضية والكرات العالية، إذ قام بـ27 التقاطاً و11 لكمة، إلى جانب تصدياته التي بلغ عددها 20، ما يعكس تنوع أساليبه الدفاعية، وحُسن تمركزه داخل منطقة الجزاء.