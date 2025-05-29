بايرن يتعاقد مع المدافع تاه قادماً من ليفركوزن



ميونيخ (رويترز)

أعلن بايرن ميونيخ انضمام المدافع جوناثان تاه إلى صفوفه بعد أن وقع عقداً لمدة أربع سنوات مع بطل دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، بعد رحيله عن باير ليفركوزن.

وانضم تاه (28 عاماً) والذي شارك في 402 مباراة مع ليفركوزن وساعده على الفوز بالدوري الألماني في موسم 2023-2024، إلى بايرن في صفقة انتقال حر.

وقال تاه في بيان: «أنا سعيد جداً بقدومي إلى بايرن ميونيخ، أريد أن أتحمل المسؤولية هنا وأعمل بجد كل يوم حتى نحقق النجاح كفريق واحد ونفوز بالكثير من الألقاب معاً».

وبدأ تاه مسيرته مع هامبورج وانضم إلى ليفركوزن في عام 2015، وشارك لأول مرة مع منتخب ألمانيا خلال عامه الأول في النادي وشارك في 35 مباراة دولية.

وقال كريستوف فرويند المدير الرياضي لبايرن: «تعاقدنا مع لاعب يتمتع بالخبرة الدولية والجودة، ولن يحتاج إلى الكثير من الوقت ليكون لاعباً مهماً في دفاعنا».