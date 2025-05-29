رئيس وزراء ماليزيا يخشى هبوط مانشستر يونايتد



كوالالمبور (أ ب)

تواصلت معاناة مانشستر يونايتد بعد أسوأ موسم في تاريخه بالدوري الإنجليزي الممتاز، حيث خسر أول مباراة له أمام فريق من نجوم جنوب شرق آسيا بهدف دون رد في كوالالمبور.

وألمح رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم إلى احتمال هبوط مانشستر يونايتد بعد خسارته، رغم تأثره على الأرجح بإرهاق السفر.

وكتب إبراهيم، الذي كان موجوداً في ملعب بوكيت جليل بالعاصمة الماليزية ضمن حوالي 72 ألفاص و500 مشجع، في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي مترجم من اللغة الماليزية «مانشستر يونايتد فشل في الفوز بكأس أخرى». وأضاف، في إشارة إلى دوري البطولة الإنجليزية الذي تهبط إليه الفرق الثلاثة الأخيرة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز المكون من 20 فريقاً، في كل موسم: «يبدو أنكم ستخوضون موسماً صعباً آخر، أتمنى ألا تهبطوا إلى دوري الدرجة الأولى».

وأنهى مانشستر يونايتد يوم الأحد الماضي موسم الدوري الإنجليزي الممتاز في المركز الخامس عشر، وهو أدنى ترتيب له على الإطلاق في المسابقة، بعد أربعة أيام فقط من خسارته في نهائي الدوري الأوروبي أمام توتنهام. وحسم نجوم جنوب شرق آسيا الفوز بهدف سجله اللاعب موانج موانج لوين في الدقيقة 71، واستغل مدرب يونايتد المباراة الودية لمنح جميع لاعبي القائمة بعض دقائق اللعب، باستثناء الحارس التركي ألتاي باينديز.

وبعد المباراة، قال أموريم: «توقعنا مباراة جيدة وحماسية في هذه الأجواء. الشيء الجيد هو عدم تعرض أي لاعب للإصابة وحصول اللاعبين الشباب على فرصة للعب». وأضاف أموريم في تصريحات أوردها الموقع الرسمي لمانشستر يونايتد «كان من المهم عدم تعرض أي لاعب للإصابة. نحن لا نبحث عن الأعذار، وبكل تأكيد يجب أن نقدم أداءً أفضل».

وأوضح مدرب مانشستر يونايتد: «يتعين علينا أن ندير دقائق لعب لكل اللاعبين. كونهم سيشاركون لوقت أطول في مباراة الجمعة (ضد هونج كونج). لقد قدم أداءً جيداً، وكذلك جميع اللاعبين الشباب، وهذا هو الشيء الأهم. إنهم يرغبون في اللعب لوقت أطول، ولكن يجب علينا المداورة بين جميع اللاعبين».

ولدى سؤاله عما إذا كان هناك لاعب من فريق نجوم جنوب شرق آسيا جذب نظره خلال المباراة، قال أموريم: «من الصعب رؤية ذلك في مباراة كهذه بعد انتهاء الموسم. لقد دافعوا عن مرماهم بشكل جيد. الماليزي سيرجيو أجويرو لاعب جيد، لقد تحكم في مجريات اللعب في وسط الملعب جيداً. لديهم لاعبون جيدون واستحقوا الفوز».