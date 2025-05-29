الاتحاد يطارد «الثنائية» في السعودية



الرياض (أ ف ب)



تتّجه الأنظار مساء الجمعة إلى ملعب الإنماء بجدة مسرح المباراة النهائية لمسابقة كأس ملك السعودية في كرة القدم بين الاتحاد بطل الدوري والقادسية الرابع.

ويسعى الاتحاد إلى حصد «الثنائية» بعدما احتفل بكأس الدوري، بينما يطمح القادسية في تتويج مستوياته الكبيرة هذا الموسم وانتزاع أغلى الألقاب للمشاركة في دوري أبطال آسيا 2 الموسم المقبل.

ويدخل الاتحاد المباراة بمعنويات عالية وجاهزية لاعبيه فنياً ومعنوياً، معولاً أيضاً على الدعم الجماهيري الكبير الذي سيحظى به في جدة، ونجومه الفرنسيين كريم بنزيمة وموسى ديابي ونجولو كانتي، البرتغالي دانيلو بيريرا، الألباني ماريو ميتاي، البرازيلي فابينيو، الجزائري حسام عوار والهولندي ستيفن بيرخفين.

ويحوم الشك حول مشاركة الحارس الصربي بريدراج رايكوفيتش لعدم تعافيه من الإصابة.

ويملك الاتحاد في خزائنه 9 ألقاب من أصل 18 مباراة نهائية خاضها، بفارق أربعة ألقاب عن جاره الأهلي صاحب الرقم القياسي واثنين عن الهلال.

في المقابل، يبحث القادسية عن بطولته الأولى بعد 31 عاماً من الغياب، إذ حقق آخر لقب عام 1994، عندما تُوج بكأس الأمير فيصل بن فهد «كأس الاتحاد»، وهو بلا شك يملك جميع مقومات تحقيق هدفه المنشود، عطفاً على مستوياته الكبيرة ونتائجه المميزة التي حققها هذا الموسم.

ويضم الفريق في صفوفه مجموعة من العناصر المميزة، بينهم المهاجمان الجابوني بيار إيميريك أوباميانج، والمكسيكي خوليان كينيونيس، والمدافعان الإسباني ناتشو والأوروجوياني جاستون ألفاريس، ومواطن الأخير لاعب الوسط ناهيتان نانديز، والأرجنتيني إيزيكيال فرنانديس، والحارس البلجيكي كون كاستيلز ومحمد أبو الشامات.

والتقى الفريقان أربع مرات في المسابقة، كانت الأولى في ربع النهائي عام 1978 وانتهت بفوز القادسية 3-1، قبل أن يحسم الاتحاد المواجهات الثلاث التالية في نصف نهائي 1986 (1-0)، وثمن نهائي 1988 (1-0 أيضاً)، وربع نهائي 2015 (2-1).

واستهلّ الاتحاد مشواره في البطولة بفوز كبير على العين 3-0 في الدور الأول، ثم تغلّب على الجندل 2-0 في ثمن النهائي، قبل أن يصطدم بالهلال حامل اللقب في ربع النهائي، ويتجاوزه 3-2 بركلات الترجيح (الوقتان الأصلي والإضافي 2-2)، ثم حقق فوزاً بشق الأنفس على الشباب 3-2 في نصف النهائي 3-2.

أما القادسية دشن مشواره بالفوز على العروبة 4-1 في الدور الأول، ثم تخطى الوحدة 2-1 في ثمن النهائي، والتعاون 3-0 في ربع النهائي، والرائد 1-0 في نصف النهائي.