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الرياضة

منتخب الإمارات يشارك في بطولة «البريكس» للرياضات الإلكترونية بروسيا

منتخب الإمارات يشارك في بطولة «البريكس» للرياضات الإلكترونية بروسيا
29 مايو 2025 16:27

 
الشارقة (الاتحاد)

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غادرت بعثة المنتخب الوطني للرياضات الإلكترونية إلى روسيا، للمشاركة في بطولة «البريكس» العالمية للعبة Tekken 8، التي تنطلق اليوم، وتستمر إلى 2 يونيو، بمشاركة 21 منتخباً من مختلف أنحاء العالم.
وتضم البعثة الإداري محمد مبارك، واللاعبين سلطان راشد وصالح علي، في إطار سعي المنتخب إلى تعزيز الحضور الدولي ورفع جاهزية اللاعبين للاستحقاقات المقبلة.
وأكد سعيد علي الطاهر، الأمين العام للاتحاد، أهمية المشاركة، وقال:  «تمثل البطولة منصة دولية مهمة تتيح للاعبينا فرصة التنافس مع نخبة من اللاعبين حول العالم واكتساب مزيد من الخبرة، نواصل العمل على دعم وتمكين لاعبينا لتحقيق إنجازات تليق بمكانة الإمارات على الساحة العالمية».
وتمنى الاتحاد التوفيق للمنتخب الوطني في المشاركة، معرباً عن ثقته بقدرة اللاعبين على تمثيل الدولة بأفضل صورة ممكنة.

الإمارات
الرياضات الإلكترونية
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