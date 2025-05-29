نبيل بن طالب «مفاجأة» قائمة الجزائر

الجزائر (د ب أ)



كشف فلاديمير بيتكوفيتش، المدير الفني للمنتخب الجزائري لكرة القدم، عن قائمة ضمت 29 لاعباً لخوض المباراتين الوديتين أمام رواندا والسويد 5 و10 يونيو المقبل على الترتيب.

والبارز في القائمة التي يتصدرها القائد رياض محرز، نجم الأهلي السعودي، هو وجود نبيل بن طالب، لاعب خط وسط نادي ليل الفرنسي الذي يعود للمنتخب منذ عام على خلفية تعرضه لمشاكل في القلب أبعدته عن الملاعب لشهور عدة.

كما عاد حسام عوار، نجم اتحاد جدة السعودي، وبغداد بونجاح، مهاجم الشمال القطري، ورامز زروقي، لاعب وسط فينوورد الهولندي، وكيفن جيتون، مدافع نادي ميتز الفرنسي.

إلى جانب محمد أمين توغاي، مدافع الترجي التونسي، وأسامة بن بوط، حارس اتحاد الجزائر، الغائبين عن معسكر مارس الماضي.

وفي المقابل، خرج من القائمة مقارنة بشهر مارس الماضي، الحارس ألكسندر أوكيدجة، والمدافع أحمد توبة، ولاعب الوسط أدم زرقان، لأسباب فنية، ولاعب الوسط أحمد قندوسي، بداعي الإصابة.

ودافع بيتكوفيتش، في مؤتمر صحفي، عن خياراته الفنية، وقال إنه يراها الأفضل حالياً، لان لديه قائمة موسعة تضم 50 لاعباً.

وأرجع عدم وجود عادل بولبينة، نجم نادي بارادو وهداف الدوري الجزائري، وبدر الدين بوعناني، لاعب نيس الفرنسي، للمنافسة القوية في مركزيهما، مؤكداً أن أدم رزقان، لاعب شارلوروا البلجيكي، يعرف سبب عدم استدعائه هذه المرة.

كما اعترف بيتكوفيتش، بأنه يعاني من وضعية صعبة بسبب النوعية الجيدة للاعبين، موضحاً أن الأمر يتعلق بمنافسة إيجابية، وقال «ليس هناك مباريات ودية للمنتخب الوطني، بل مباريات مهمة للغاية، يتعين علينا تحقيق أفضل النتائج الممكنة، سنلعب أمام رواندا والسويد وهما منافسان مختلفان، وهي فرصة لنا لاختبار إمكانياتنا، سنبحث عن فرض سيطرتنا على المنافسين وانتزاع الفوز، هما مباراتان مفيدتان للمستقبل ولكسب الثقة».

وأضاف: «أنجزنا الكثير من الأعمال المهمة خلال معسكر مارس الماضي الذي أعطانا مؤشرات إيجابية، وهناك لاعبين أكدوا انهم يستحقون التواجد مع المنتخب، الأمر في معسكر يونيو صعب ومعقد، بسبب نهاية الموسم التي لم تكن في وقت واحد، الجهاز الفني عمل كثيراً من أجل وضع الجميع في بيئة مناسبة وإيجاد التوازن المطلوب». وضمت قائمة منتخب الجزائر في حراسة المرمى أسامة بن بوط، وأنتوني ماندريا، وألكسيس قندوز، وفي الدفاع، ريان آيت نوري، ويوسف عطال، ورامي بن سبعيني، ومحمد فارسي، وجوان حجام، ومحمد مداني، وعيسى ماندي، ومحمد أمين توغاي، وكيفن غيتون، وفي الوسط حيماد عبد اللي، وحسام عوار، وإسماعيل بن ناصر، ونبيل بن طالب، وهشام بوداوي، وفارس شعيبي، وإبراهيم مازة، ورامز زروقي وفي الهجوم أمين شياخة، ومحمد أمين عمورة، ويوسف بلايلي، وسعيد بن رحمة، وياسين بن زية، وبغداد بونجاح، وأمين غويري، وأنيس حاج موسى، ورياض محرز.