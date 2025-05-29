السبت 31 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

نبيل بن طالب «مفاجأة» قائمة الجزائر

نبيل بن طالب «مفاجأة» قائمة الجزائر
29 مايو 2025 16:55

الجزائر (د ب أ)

أخبار ذات صلة
قرعة كأس العرب في الدوحة يوم الأحد
الإمارات تستضيف كأس العالم لهوكي الجليد


كشف فلاديمير بيتكوفيتش، المدير الفني للمنتخب الجزائري لكرة القدم، عن قائمة ضمت 29 لاعباً لخوض المباراتين الوديتين أمام رواندا والسويد 5 و10 يونيو المقبل على الترتيب.
والبارز في القائمة التي يتصدرها القائد رياض محرز، نجم الأهلي السعودي، هو وجود نبيل بن طالب، لاعب خط وسط نادي ليل الفرنسي الذي يعود للمنتخب منذ عام على خلفية تعرضه لمشاكل في القلب أبعدته عن الملاعب لشهور عدة.
كما عاد حسام عوار، نجم اتحاد جدة السعودي، وبغداد بونجاح، مهاجم الشمال القطري، ورامز زروقي، لاعب وسط فينوورد الهولندي، وكيفن جيتون، مدافع نادي ميتز الفرنسي.
إلى جانب محمد أمين توغاي، مدافع الترجي التونسي، وأسامة بن بوط، حارس اتحاد الجزائر، الغائبين عن معسكر مارس الماضي.
وفي المقابل، خرج من القائمة مقارنة بشهر مارس الماضي، الحارس ألكسندر أوكيدجة، والمدافع أحمد توبة، ولاعب الوسط أدم زرقان، لأسباب فنية، ولاعب الوسط أحمد قندوسي، بداعي الإصابة.
ودافع بيتكوفيتش، في مؤتمر صحفي، عن خياراته الفنية، وقال إنه يراها الأفضل حالياً، لان لديه قائمة موسعة تضم 50 لاعباً.
وأرجع عدم وجود عادل بولبينة، نجم نادي بارادو وهداف الدوري الجزائري، وبدر الدين بوعناني، لاعب نيس الفرنسي، للمنافسة القوية في مركزيهما، مؤكداً أن أدم رزقان، لاعب شارلوروا البلجيكي، يعرف سبب عدم استدعائه هذه المرة.
كما اعترف بيتكوفيتش، بأنه يعاني من وضعية صعبة بسبب النوعية الجيدة للاعبين، موضحاً أن الأمر يتعلق بمنافسة إيجابية، وقال «ليس هناك مباريات ودية للمنتخب الوطني، بل مباريات مهمة للغاية، يتعين علينا تحقيق أفضل النتائج الممكنة، سنلعب أمام رواندا والسويد وهما منافسان مختلفان، وهي فرصة لنا لاختبار إمكانياتنا، سنبحث عن فرض سيطرتنا على المنافسين وانتزاع الفوز، هما مباراتان مفيدتان للمستقبل ولكسب الثقة».
وأضاف: «أنجزنا الكثير من الأعمال المهمة خلال معسكر مارس الماضي الذي أعطانا مؤشرات إيجابية، وهناك لاعبين أكدوا انهم يستحقون التواجد مع المنتخب، الأمر في معسكر يونيو صعب ومعقد، بسبب نهاية الموسم التي لم تكن في وقت واحد، الجهاز الفني عمل كثيراً من أجل وضع الجميع في بيئة مناسبة وإيجاد التوازن المطلوب». وضمت قائمة منتخب الجزائر في حراسة المرمى أسامة بن بوط، وأنتوني ماندريا، وألكسيس قندوز، وفي الدفاع، ريان آيت نوري، ويوسف عطال، ورامي بن سبعيني، ومحمد فارسي، وجوان حجام، ومحمد مداني، وعيسى ماندي، ومحمد أمين توغاي، وكيفن غيتون، وفي الوسط حيماد عبد اللي، وحسام عوار، وإسماعيل بن ناصر، ونبيل بن طالب، وهشام بوداوي، وفارس شعيبي، وإبراهيم مازة، ورامز زروقي وفي الهجوم أمين شياخة، ومحمد أمين عمورة، ويوسف بلايلي، وسعيد بن رحمة، وياسين بن زية، وبغداد بونجاح، وأمين غويري، وأنيس حاج موسى، ورياض محرز.

الجزائر
رواندا
السويد
رياض محرز
آخر الأخبار
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
اقتصاد
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
30 مايو 2025
منظمة الصحة العالمية تدعو لحظر منتجات التبغ
الأخبار العالمية
منظمة الصحة العالمية تدعو لحظر منتجات التبغ
اليوم 08:51
حريق في قطار مترو بالعاصمة الكورية الجنوبية
الأخبار العالمية
حريق في قطار مترو بالعاصمة الكورية الجنوبية
اليوم 08:44
أطفال ينتظرون الحصول على طعام في مركز إيواء مؤقت بمدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: غزة المكان الأكثر جوعاً في العالم
اليوم 01:06
مبانٍ متضررة في بلدة بمنطقة دونيتسك جراء ضربات روسية (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا: وقف إطلاق النار ليس كافياً لإنهاء الحرب في أوكرانيا
اليوم 01:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©