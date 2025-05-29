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الرياضة

بولونيا يجدد عقد إيتاليانو إلى 2027

بولونيا يجدد عقد إيتاليانو إلى 2027
29 مايو 2025 16:57

 
روما (د ب أ)

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أعلن نادي بولونيا الإيطالي، تمديد عقد مدربه فينتشينزو إيتاليانو حتى عام 2027، ليقود الفريق خلال مشاركته في نسخة الموسم المقبل من الدوري الأوروبي.
وتولى إيتاليانو «47 عاماً» تدريب بولونيا العام الماضي خلفاً لتياجو موتا ونجح في قيادة الفريق للفوز بكأس إيطاليا، وهو اللقب الأول للفريق منذ عام 1974، كما أنهى معه موسم الدوري الإيطالي في المركز التاسع.
وقال كلاوديو فينوتشي الرئيس التنفيذي لبولونيا «نحن سعداء للغاية بتجديد علاقتنا مع فينتشينزو إيتاليانو، قلنا مراراً من قبل، نحن نعتزم القيام بذلك، ومستعدون لمواجهة تحديات الموسم المقبل معاً».
من جانبه، قال إيتاليانو: «سعيد بمواصلة هذه الرحلة، لدينا العديد من المسابقات المثيرة التي سنشارك فيها، وأهداف نسعى لتحقيقها معا، نراكم في يوليو، ونحن أكثر استعدادا من أي وقت مضى».

 

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