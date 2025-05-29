الظفرة يوقع عقد رعاية مع «برجيل القابضة»



إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)



أعلن نادي الظفرة عن توقيع أول اتفاقية رعاية مع «برجيل القابضة»، بعد صعود الفريق الأول لكرة القدم إلى «دوري أدنوك للمحترفين»، وتمتد الرعاية إلى 3 مواسم بدء من الموسم المقبل 2025 -2026، لتصبح بذلك الشركة أحد الرعاة الرئيسيين للفريق، وتقدم خلالها برجيل القابضة مجموعة من الخبرات والخدمات المتخصصة لمنتسبي النادي والفرق الرياضية واللاعبين بمختلف فئاتهم.

شهد توقيع الاتفاقية في مقر نادي الظفرة بمدينة زايد، الدكتور شمشير فاياليل، المؤسس، ورئيس مجلس إدارة برجيل القابضة، وسيف الفلاحي، نائب رئيس مجلس الإدارة، وعمران الخوري عضو مجلس الإدارة، جون سونيل، الرئيس التنفيذي لمجموعة برجيل القابضة، وسفير أحمد، الرئيس التنفيذي المشارك في برجيل القابضة، والدكتور ناصر الريامي، الرئيس التنفيذي لبرجيل القابضة في منطقة الظفرة، وبحضور حمدان سيف المنصوري، رئيس مجلس إدارة نادي الظفرة، وحمد خميس المنصوري، نائب رئيس مجلس الإدارة، وخميس عيسى المزروعي، المدير التنفيذي للنادي.

وقال الدكتور شمشير فاياليل «تعكس الرعاية التزام برجيل القابضة الراسخ بدعم الرياضة وتعزيز رفاهية المجتمع، ويسعدنا أن نتعاون مع نادٍ عريق مثل الظفرة الذي يمثل منطقة عزيزة علينا، ومن خلال التعاون، نهدف إلى تعزيز مكانة النادي، ونتطلع إلى علاقة مثمرة وطويلة الأمد».

وأشار حمدان سيف المنصوري، إلى أن الاتفاقية تعكس التعاون الإيجابي والمثمر بين الظفرة ومجموعة برجيل، خاصة إن الرعاية هي الأولى بعد صعود الفريق الأول إلى دوري أدنوك للمحترفين.

وثمن المنصوري الدعم اللامحدود الذي يوليه سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، مما كان له أكبر الأثر في عودة الفريق إلى مكانته الطبيعية في «دوري المحترفين»، ويكون خير ممثل لأبناء منطقة الظفرة.

وقال المنصوري «يسعدنا أن نرحب بمجموعة برجيل القابضة ضمن شركاء نادي الظفرة، ونعتبرها إضافة مهمة لشركاء النادي، لما تحمله من قيم مؤسسية وإنسانية ملهمة، وما تقوم به من أدوار مقدرة تجاه المجتمع بجميع فئاته، من خلال تقديمها للعديد من الخدمات المتخصصة والمتكاملة، والتزامها المطلق بتقديم هذه الخدمات والخبرات، باتباع أفضل وأحدث المعايير العالمية».