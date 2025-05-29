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الرياضة

«اليافعة الروسية» تحلم بإنجاز شارابوفا في «رولان جاروس»

«اليافعة الروسية» تحلم بإنجاز شارابوفا في «رولان جاروس»
29 مايو 2025 17:48

 
باريس (أ ف ب)

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بلغت الأميركية جيسيكا بيجولا المصنفة ثالثة والروسية اليافعة ميرا أندرييفا السادسة، الدور الثالث من بطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الأربع الكبرى في التنس، بفوزهما على الأميركيتين آن لي 6-3 و7-6، وآشلين كروجر 6-3 و6-4 توالياً على ملاعب رولان جاروس.
وتلتقي بيجولا وصيفة بطولة الولايات المتحدة المفتوحة العام الماضي مع التشيكية ماركيتا فوندروشوفا الوصيفة السابقة في رولان جاروس في الدور المقبل، بعد فوز الأخيرة على البولندية ماجدالينا فريش 6-0 و4-6 و6-4.
وتعد أفضل نتيجة لبيجولا (31 عاماً)، والتي غابت عن النسخة الماضية بداعي الإصابة، في البطولة عندما بلغت ربع النهائي قبل ثلاثة أعوام.
وفي الثانية، احتاجت أندرييفا ابنة الـ18 عاماً إلى ساعة و13 دقيقة كي تحجز بطاقتها إلى الدور الثالث للمرة الثالثة في البطولة الفرنسية من أصل ثلاث مشاركات، على أمل تكرار إنجاز العام الماضي حين وصلت إلى الدور نصف النهائي على حساب البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة أولى عالمياً في الوقت الحالي، قبل أن تنتهي أفضل مشوار لها في البطولات الكبرى حتى الآن على يد الإيطالية جازمين باوليني.
وتلتقي أندرييفا في الدور الثالث التايوانية جوانا جارلاند أو الكازخستانية يوليا بوتينتسيفا الثانية والثلاثين.
وبدأت الروسية اللقاء أمام المصنفة 35 عالمياً بخسارة إرسالها في الشوط الأول، لكنها فازت بالأشواط الخمسة التالية في طريقها لحسمها لمصلحتها، ثم تبادلت اللاعبتان كسر الإرسال في بداية المجموعة الثانية، قبل أن تحقق أندرييفا الفارق في الشوط التاسع الذي حسمته على إرسال منافستها وأنهت المباراة على إرسالها.
وقالت الروسية، المتوجة هذا الموسم بلقبي دورتي دبي وإنديان ويلز الأميركية للألف نقطة إضافة إلى وصولها إلى ربع النهائي في مدريد وروما للألف نقطة أيضاً، إنها «عانيت بعض الشيء على إرسالي وأنا سعيدة بمحافظتي على رباطة جأشي ووجدت طريقي في النهاية لتحقيق الفوز»، وتمني أندرييفا النفس بأن تصبح أصغر لاعبة تحرز لقب البطولة الفرنسية منذ مواطنتها ماريا شارابوفا عام 2004.
ولدى الرجال، ودع الأسترالي أليكس دي مينور التاسع المنافسات من الدور الثاني بخسارته أمام الكازاخستاني ألكسندر بوبليك في مباراة ماراثونية 2-6 و2-6 و6-4 و6-3 و6-2، وقلب بوبليك تأخره بمجموعتين نظيفتين ليخطف فوزاً لافتاً في طريقه لبلوغ الدور الثالث.

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