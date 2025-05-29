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الرياضة

مادويكي: «المنتقدون يصنعون اللعبة»!

مادويكي: «المنتقدون يصنعون اللعبة»!
29 مايو 2025 17:52

 
لندن (د ب أ)

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يعتقد نوني مادويكي، لاعب تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، أن «المنتقدين هم من يصنعون اللعبة»، وذلك بعد أن تناسى الفريق مشاكله، وتُوج بلقب دوري المؤتمر الأوروبي.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا»، أن تشيلسي أنهى موسماً مضطرباً بتحقيق المجد، حيث تغلب على ريال بيتيس 4-1 في فروتسواف، مضيفاً لقباً جديداً إلى رصيده، بعدما ضمن التأهل لدوري أبطال أوروبا.
وكان يبدو أن فريق تشيلسي الشاب تأثر برهبة المباراة لنهائية، عندما تأخر في النتيجة مبكراً، وواجه صعوبة في فرض أسلوبه أمام ريال بيتيس، الذي كان عازماً على استغلال مشاركته الأولى في نهائي أوروبي إلى أقصى حد.
ولكن بفضل تمريرتين حاسمتين من كول بالمر في منتصف الشوط الثاني قلب تشيلسي الوضع، حيث سجل إنزو فرنانديز هدف التعادل ثم أضاف نيكولاس جاكسون الهدف الثاني، قبل أن يسجل جادون سانشو ومويسيس كايسيدو الهدفين الآخرين، لينهي الفريق الموسم بشكل جيد.
وقال ماوديكي «23 عاماً»:«للمنتقدين؟ هم من يصنعون اللعبة».
وأوضح: «لست قلقاً بشكل كبير بشأنهم، فهم يدفعونك للتقدم، لذلك شكرا لهم، لكنكم لن تسمعوا مني أي شتائم».
ويملك تشيلسي أصغر تشكيلة في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، ومدرباً أنهى موسمه الأول كمدير فني في فريق كبير.
ورغم ذلك، وجهت إليه اتهامات باعتماد أسلوب لعب بطيء يفتقر للإلهام، وهو أسلوب كان يبدو أن الجماهير ترفضه.
وأنهى تشيلسي الموسم بشكل قوي، من خلال حجز مقعد في دوري الأبطال عبر الفوز على نوتنجهام فورست في الجولة الأخيرة من الدوري، وحصد أول لقب في بولندا خلال حقبة ملكية شركة «كليرليك كابيتال» للنادي.
وقال مادويكي:«في الأسابيع القليلة الماضية، قطعنا خطوة كبيرة فيما يتعلق بالنضج».
وأضاف:«انظر إلى مباراة نوتنجهام فورست وكيف تجاوزناها، ومباراتي ليفربول (3-1) ومانشستر يونايتد (1 - صفر) على أرضنا، وبالطبع مباراة فروتسواف، وقال: «الشوط الأول كان صعباً، ولكننا عدنا وأظهرنا رغبتنا، أنا فخور للغاية».


 

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