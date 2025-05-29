ديوكوفيتش يستبدل المضرب بدراجة في باريس!



باريس (أ ب)



استبدل نجم التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش مضربه بدراجة هوائية، واستبدل ملاعب بطولة فرنسا المفتوحة الرملية بشوارع باريس المرصوفة خلال جولة ليلية حول قوس النصر.

وقبل أقل من 24 ساعة من موعد مواجهته ضد الفرنسي كورنتين موتيه بالدور الثاني للمسابقة، التي تعد ثاني بطولات «جراند سلام» الأربع الكبرى هذا الموسم، شوهد ديوكوفيتش «38 عاماً»، وهو يستمتع بالمناظر كسائح أثناء ممارسة بعض التدريبات الرياضية.

وتم نشر مقطع فيديو قصير لديوكوفيتش على وسائل التواصل الاجتماعي، مرتدياً بدلة رياضية زرقاء داكنة وحذاءً رياضياً وخوذة مثبتة بإحكام، وانطلق بدراجته في أحد طرفي شارع الشانزليزيه المزدحم.

ورغم أن هذا المكان ليس هو الأكثر ملاءمة لقيادة الدراجات في مدينة النور، فإن ديوكوفيتش بدا مرتاحاً تماماً.

وتم سماع أحد الأفراد وهو يخاطب ديوكوفيتش قائلاً «أحبك!»، ليرد ديوكوفيتش مبتسماً، وقال له «وأنا أيضاً أحبك».

وكان ديوكوفيتش توج مؤخراً بلقبه الـ100 في مسيرته الحافلة مع اللعبة البيضاء، وهو يسعى الآن لتحقيق لقبه الـ25 في مسابقات جراند سلام، من أجل تحطيم رقمه القياسي.