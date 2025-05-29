«البوندسليجا» يعلن قرارات «الفار» للجماهير!



فرانكفورت (د ب أ)



أعلن متحدث باسم رابطة الدوري الألماني لكرة القدم «البوندسليجا»، أنه ابتداءً من الموسم المقبل، سيكون بإمكان حكام المباريات إبلاغ الجماهير بقراراتهم في الحالات المثيرة للجدل بجميع ملاعب الدرجتين الأولى والثانية بألمانيا.

وأصدرت لجنة كرة القدم برابطة «البوندسليجا» توصية بالإجماع للجنة التنفيذية للرابطة، ويعتبر الحصول على الموافقة بشأنها أمراً مرجحاً للغاية.

وأجرت الرابطة في الموسم المنصرم تجربة لتطبيق هذا النظام في 9 ملاعب في الدرجتين الأولى والثانية.

ومن المقرر أن يستخدم الحكام النظام الصوتي لتوضيح قراراتهم للجماهير، مما يعزز الشفافية بعد مراجعة الحالات التي تتطلب تدخلاً من تقنية حكم الفيديو المساعد (الفار).

يذكر أنه بلغ إجمالي عدد الإعلانات الصادرة عن الحكام 24 إعلاناً، بما في ذلك مباريات بكأس ألمانيا، ووفقاً لتقرير مؤقت، فإن الإجراءات والتكنولوجيا المستخدمة كانتا على ما يرام.