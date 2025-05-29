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الرياضة

سينر ينهي مسيرة جاسكيه مع التنس بـ «فوز كاسح»

سينر ينهي مسيرة جاسكيه مع التنس بـ «فوز كاسح»
29 مايو 2025 18:55

 
باريس (أ ف ب)

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بلغ الإيطالي يانيك سينر المصنف أول عالمياً، الدور الثالث من بطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الأربع الكبرى في التنس، بفوزه الكاسح على ريشار جاسكيه 6-3 و6-0 و6-4 في المباراة الأخيرة من مسيرة اللاعب الفرنسي.
ويحمل سينر بطل الولايات المتحدة وأستراليا، سلسلة انتصارات متتالية من 16 مباراة في البطولات الكبرى، ويسعى ليصبح أول لاعب إيطالي يفوز ببطولة رولان جاروس منذ عام 1976.
وسيلتقي سينر مع التشيكي ييري ليهيتشكا المصنف 34 عالمياً، من أجل حجز بطاقة العبور إلى دور الـ16، بعدما أطاح الأخير بالإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا «26» في مباراة من أربع مجموعات 6-3 و3-6 و6-1 و6-2.
كسر سينر إرسال جاسكيه ليتقدم 3-1، ثم أنقذ ثلاث فرص لكسر إرساله ليحسم المجموعة الأولى، وكان جاسكيه يشارك في بطولة رولان جاروس للمرة الـ22 والأخيرة في مسيرته.
وهيمن سينر على المجموعة الثانية أمام منافس سيبلغ التاسعة والثلاثين من عمره الشهر المقبل، وهو الذي خاض أولى مشاركاته في رولان جاروس عام 2002 عندما كان سينر لا يزال رضيعاً.
ويُعد جاسكيه أكثر لاعبي فرنسا تحقيقاً للانتصارات في حقبة الاحتراف «610 انتصارات»، واستُقبل بعاصفة من التصفيق على ملعب فيليب شاترييه، عندما نجح في كسر سلسلة من سبعة أشواط خسرها، من خلال حفاظه على إرساله في بداية المجموعة الثالثة.
وبذل جاسكيه جهداً كبيراً في محاولة لتأجيل نهاية مسيرته، لكن سينر كسر إرساله ليتقدم 5-4 ثم حسم المباراة لمصلحته.
وقال سينر للجمهور بعد المباراة «أنا سعيد جداً بالتأهل إلى الدور الثالث، شكراً لتعاملكم النزيه معي اليوم، أعرف أن هناك الكثير على المحك، هذه لحظتك (يا جاسكيه)، مبارك على مسيرة رائعة».

التنس
رولان جاروس
فرنسا
باريس
يانيك سينر
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