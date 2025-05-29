مفاوضات «صعبة» مع رونالدو لإبقائه في السعودية



الرياض (أ ف ب)



يخوض المسؤولون السعوديون مفاوضات «صعبة» مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لإبقائه في الدوري المحلي لكرة القدم، وذلك بعد أيام من تلميح أفضل لاعب في العالم خمس مرات عن انتهاء مشواره مع النصر.

وقال مصدر من صندوق الاستثمارات العامة الذي يملك الأندية الأربعة الكبرى في السعودية (الهلال، النصر، الاتحاد، والأهلي)، إن «هناك مفاوضات صعبة جارية لإقناع رونالدو بالبقاء واللعب» في الدوري السعودي الموسم المقبل.

وأضاف «الخيار الأول لرونالدو هو الانتقال إلى الهلال مع فرصة للمشاركة في كأس العالم للأندية، أو إلى بطل آسيا الأهلي».

وألمح رونالدو مباشرة بعد المرحلة الختامية للدوري السعودي، إلى إمكانية رحيله عن النصر بعدما كتب منشوراً غامضاً مع صورة له بقميص فريقه جاء فيه «انتهى هذا الفصل، القصة؟ ما زالت تُكتب، أنا ممتن للجميع».

وكان ابن الأربعين عاماً أول لاعب من الطراز الرفيع ينضم إلى الدوري السعودي في نهاية عام 2022، بصفقة مقدرة بأكثر من 200 مليون يورو (نحو 227 مليون دولار) لمدة سنتين ونصف سنة.

وقال المدير الرياضي للنادي، الإسباني فيرناندو هييرو «يقوم الأشخاص المعنيون بعمل ممتاز، نستمر في السعي ولا نزال نعمل في هذا المجال».

وتابع «لديه عقد معنا حتى 30 يونيو، نستمر في العمل مع جميع الأطراف للتوصل إلى اتفاق، هناك عمل كبير يحصل لأن رونالدو هو ظاهرة كي يستمر معنا، ثمة رغبة كبيرة من الجماهير هنا في البلاد من أجل بقائه، أعتقد أن الأمر مهم جداً بالنسبة إليه».

وجاء إعلان رونالدو قبل فترة انتقالات استثنائية تمتد من 1 إلى 10 يونيو للسماح للأندية الـ 32 المشاركة في كأس العالم بالتعاقد مع لاعبين.

وصرح رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) السويسري جاني إنفانتينو الأسبوع الماضي بأن «هناك مناقشات» حول مشاركة النجم السابق لمانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي وسبورتنج البرتغالي في البطولة المستحدثة المقررة في الولايات المتحدة ابتداءً من 14 يونيو.

وقال إنفانتينو لصانع المحتوى على يوتيوب «آي شو سبيد»: «قد يلعب رونالدو مع أحد الأندية المشاركة، هناك مفاوضات مع بعض الأندية، إذا كان أحد يشاهدنا ومهتم بضم رونالدو لمونديال الأندية».

لكن ممثلين عن رونالدو الذي يملك في رصيده الخارق 937 هدفاً، أعربوا عن استيائهم من تعليقات إنفانتينو بشأن مستقبل ابن ماديرا، حسب ما ذكر موقع «ذي أثلتيك».

ورأى المصدر في تصريحه لفرانس برس أن «وجود رونالدو لعب عاملاً أساسياً في تطور الدوري السعودي خلال آخر عامين ونصف العام، إنه يفتح الباب أمام اللاعبين النخبة والشباب للقدوم إلى السعودية».

وبعد انضمامه إلى النصر نهاية 2022، تبع رونالدو كوكبة من النجوم على غرار البرازيلي نيمار الذي جاء مشواره مخيباً مع الهلال بعد سلسلة من الإصابات، بعد أن حصل على راتب سنوي بقيمة 104 ملايين دولار سنوياً حسب تقارير، والفرنسي كريم بنزيمة الذي انتظر موسمه الثاني كي يتوج بطلاً مع الاتحاد، فيما أخفق القيمون على الدوري في جلب الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي.

منشور رونالدو الذي اعتُبر إعلان رحيل عن الفريق الذي ينتهي عقده معه في يونيو، قد يكون سببه فشل البرتغالي في إحراز أي لقب محلي في مغامرته السعودية، مكتفياً ببطولة الأندية العربية 2023.

بعد خسارته المباراة الأخيرة من الدوري هذا الموسم أمام الفتح 2-3 الاثنين، أخفق النصر أيضاً في التأهل إلى دوري أبطال آسيا للنخبة، بحلوله ثالثاً وراء الاتحاد المتوج باللقب وغريمه في العاصمة الهلال.

لكن رونالدو الذي قال العام الماضي إنه قد يختم مسيرته مع النصر، أنهى الموسم متصدراً قائمة هدافي الدوري برصيد 25 هدفاً، للموسم الثاني توالياً، رغم تعرضه لانتقادات شديدة من جماهير النادي في الأسابيع الماضية.