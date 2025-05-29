هورست ستيفن مديراً فنياً لبريمن



برلين (د ب أ)



أعلن نادي فيردر بريمن، المنافس ببطولة الدوري الألماني لكرة القدم (البوندسليجا)، في بيان، عن تعاقده مع هورست ستيفن ليكون مديراً فنيا جديداً له.

وسيتولى ستيفن قيادة الفريق الألماني خلفاً لأولي فيرنر، الذي انفصل عن بريمن، بعد رفضه تجديد عقده وسط خلافات مع مجلس الإدارة.

وقال كليمنس فريتز، المدير الإداري لكرة القدم الاحترافية ببريمن «أثارت خبرة هورست وشخصيته إعجابنا خلال المفاوضات معه، لقد قدم عملاً رائعاً في فريق إلفرسبيرج على مدار السنوات السبع الماضية.

يقدم هورست أسلوباً هجومياً جذاباً، وقاد فريقه السابق ببراعة فائقة».

وفي الموسم الحالي، قاد ستيفن فريق إلفرسبيرج المتواضع للمركز الثالث بترتيب دوري الدرجة الثانية الألماني، بعدما اتبع أسلوب لعب هجومي نابض بالحياة، وكان الفريق على مشارف الصعود للدرجة الأولى، غير أنه استقبل هدفاً في الوقت بدل الضائع في مباراة ملحق الصعود والهبوط ضد هايدنهايم يوم الاثنين الماضي.

من جانبه، صرح ستيفن: «كان تواصل فيردر بريمن معي في المقام الأول تقديراً لي ولجهودي».

وكان بريمن احتل المركز الثامن في موسم الدوري الألماني، الذي انتهى مؤخراً.

ولم يتم كشف النقاب عن تفاصيل العقد، ولكن وفقاً لتقارير إعلامية، وقع ستيفن عقداً حتى عام 2028، وسيحصل إلفرسبيرج على تعويض يتراوح بين 300 و350 ألف يورو.