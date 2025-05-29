ألونسو يرفض تحديد موعد اعتزال «الفورمولا-1»

برشلونة (د ب أ)



لا يرغب السائق الإسباني المخضرم فرناندو ألونسو في تحديد موعد لاعتزاله سباقات سيارات «الفورمولا-1»، وقال سائق فريق أستون مارتن، قبل خوضه سباق جائزة إسبانيا الكبرى، يوم الأحد المقبل «يجب أن تشعر بالوقت المناسب للاعتزال، وأنا لا أشعر به بعد».

أضاف ألونسو «توقفت عن سباقات (الفورمولا-1) عام 2018، وعدت لأنني كنت بحاجة لذلك، لذا في المرة القادمة التي سأتوقف فيها، ينبغي علي أن أتأكد».

ويشارك ألونسو، الذي سيحتفل بعيد ميلاده الـ44 في يوليو القادم، في سباقات (الفورمولا-1) منذ عام 2001، وتوج بلقبين في بطولة العالم عامي 2005 و2006 .

ويمتد عقد ألونسو مع أستون مارتن حتى نهاية العام المقبل، وقد صرح بالفعل بأنه ينوي البقاء مع الفريق بعد انتهاء مسيرته في القيادة. ولكن قبل ذلك، يأمل ألونسو أن ينطلق مجدداً من مركز الصدارة عند دخول لوائح المحركات الرئيسة الجديدة حيز التنفيذ العام المقبل.

ومع ذلك، لم تتأثر حماسته للسباق الإسباني المقبل بالنتائج السلبية الأخيرة، حيث قال «عندما أصل إلى خط النهاية يوم الأحد القادم، وحتى لو لم تكن النتائج جيدة حالياً، فإنني متحمس للسباق التالي».

ويحتل ألونسو المركز الثامن عشر في الترتيب العام لفئة السائقين، بينما يتواجد فريق أستون مارتن في المركز الثامن بترتيب الصانعين في بطولة العالم هذا الموسم.