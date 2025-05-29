بطلان المحاكمة في وفاة مارادونا



بوينس آيرس (رويترز)

ذكرت وسائل إعلام أرجنتينية اليوم الخميس أنه قُضي ببطلان محاكمة سبعة من أعضاء الفريق الطبي المتهمين بالقتل غير العمد في وفاة أسطورة كرة القدم دييجو مارادونا في عام 2020. وبدأت المحاكمة يوم 11 مارس الماضي، في الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية، حيث لا يزال الفائز بكأس العالم يحظى بالتبجيل والاحترام.

وجاء قرار اليوم بعد أن شهد يوم الثلاثاء الماضي تنحي القاضية خوليتا ماكينتاش، أحد القضاة الأرجنتينيين الثلاثة الذين يترأسون المحاكمة، عن القضية وسط اتهامات بانتهاكات أخلاقية.

وظهر مقطع فيديو في الأيام الأخيرة يظهرها على ما يبدو وهي تجري مقابلة مع طاقم تصوير ضمن فيلم وثائقي في ممرات محكمة بوينس آيرس وفي مكتبها، وتحظر قواعد المحكمة إجراء مثل هذه المقابلات مع قاض أثناء المحاكمة.

وأنكر المتهمون تهم «القتل مع وجود نية مبيتة» في معاملة مارادونا، وفي حال إدانتهم قد يواجهون أحكاما بالسجن تتراوح بين ثمانية أعوام و25 عاماً.