منتخب «الميني فوتبول» يهزم نظيره الكوستاريكي



باكو (وام)

فاز منتخبنا الوطني لكرة القدم المصغرة، على نظيره الكوستاريكي بثلاثية نظيفة سجلها محمد السويدي «هدفان» ومنصور إبراهيم «هدف» خلال مباراة ودية على «استاد التنس» اليوم ضمن استعداداته في العاصمة الأذربيجانية باكو، بعد اختتام مشاركته في بطولة كأس العالم المقامة حالياً في أذربيجان حتى الأول من يونيو المقبل.

ويخوض منتخبنا مباراة ودية ثانية يجري التنسيق لها خلال اليومين المقبلين قبل اختتام معسكره في أذربيجان، وعودة البعثة إلى الدولة يوم 2 يونيو المقبل.

وأكد سرمد الزدجالي، المدير التنفيذي للجنة كرة القدم المصغرة، مشرف المنتخب، أهمية المعسكر الحالي، ضمن برنامج الاستعدادات للمرحلة المقبلة، والحفاظ على لياقة اللاعبين، من خلال الاحتكاك مع منتخبات قوية شاركت في المونديال الحالي من مدارس فنية مختلفة.

وأشار إلى حرص لجنة كرة القدم المصغرة، على تنفيذ برامج الإعداد المختلفة، بإقامة المعسكرات، وخوض المباريات الودية مع المنتخبات العالمية، مثنياً على الروح العالية للاعبين في تنفيذ خطة الجهاز الفني بقيادة المدرب خالد حمداوي.