السبت 31 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

منتخب «الميني فوتبول» يهزم نظيره الكوستاريكي

منتخب «الميني فوتبول» يهزم نظيره الكوستاريكي
29 مايو 2025 21:34


باكو (وام)
فاز منتخبنا الوطني لكرة القدم المصغرة، على نظيره الكوستاريكي بثلاثية نظيفة سجلها محمد السويدي «هدفان» ومنصور إبراهيم «هدف» خلال مباراة ودية على «استاد التنس» اليوم ضمن استعداداته في العاصمة الأذربيجانية باكو، بعد اختتام مشاركته في بطولة كأس العالم المقامة حالياً في أذربيجان حتى الأول من يونيو المقبل.
ويخوض منتخبنا مباراة ودية ثانية يجري التنسيق لها خلال اليومين المقبلين قبل اختتام معسكره في أذربيجان، وعودة البعثة إلى الدولة يوم 2 يونيو المقبل.
وأكد سرمد الزدجالي، المدير التنفيذي للجنة كرة القدم المصغرة، مشرف المنتخب، أهمية المعسكر الحالي، ضمن برنامج الاستعدادات للمرحلة المقبلة، والحفاظ على لياقة اللاعبين، من خلال الاحتكاك مع منتخبات قوية شاركت في المونديال الحالي من مدارس فنية مختلفة.
وأشار إلى حرص لجنة كرة القدم المصغرة، على تنفيذ برامج الإعداد المختلفة، بإقامة المعسكرات، وخوض المباريات الودية مع المنتخبات العالمية، مثنياً على الروح العالية للاعبين في تنفيذ خطة الجهاز الفني بقيادة المدرب خالد حمداوي.

أخبار ذات صلة
«الأبيض».. المعنويات عالية في التدريبات
إركينوف الوحدة ضمن قائمة أوزبكستان لمواجهة «الأبيض»
سداسيات كرة القدم
اتحاد الكرة
المنتخب الوطني
آخر الأخبار
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
اقتصاد
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
30 مايو 2025
منظمة الصحة العالمية تدعو لحظر منتجات التبغ
الأخبار العالمية
منظمة الصحة العالمية تدعو لحظر منتجات التبغ
اليوم 08:51
حريق في قطار مترو بالعاصمة الكورية الجنوبية
الأخبار العالمية
حريق في قطار مترو بالعاصمة الكورية الجنوبية
اليوم 08:44
أطفال ينتظرون الحصول على طعام في مركز إيواء مؤقت بمدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: غزة المكان الأكثر جوعاً في العالم
اليوم 01:06
مبانٍ متضررة في بلدة بمنطقة دونيتسك جراء ضربات روسية (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا: وقف إطلاق النار ليس كافياً لإنهاء الحرب في أوكرانيا
اليوم 01:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©