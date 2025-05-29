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الرياضة

دينز بطل «المرحلة 18» من سباق «جيرو دي إيطاليا»

دينز بطل «المرحلة 18» من سباق «جيرو دي إيطاليا»
29 مايو 2025 21:36

 
لندن (د ب أ)

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فاز الألماني نيكولا دينز بالمرحلة 18 من سباق «جيرو دي إيطاليا»، ليمنح فريقه ريد بول بعض الثقة.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا» أن الدراج الألماني قدم أداءً قوياً لاسيما في نهاية السباق في تشيزانو ماديرنو، وهو ما كان بمثابة دفعة معنوية جيدة بعد إصابة وانسحاب كل من الأسترالي جاي هيندلي والسلوفيني بريموز روجليتش على الترتيب.
وفاز الإيطالي ميركو مايستري، دراج فريق بولتي فيزيت مالطا، بمعركة المركز الثاني بفارق دقيقة واحدة، فيما احتل البلجيكي إدوارد بلانكيرت، دراج ألبسين ديسونينك، المركز الثالث.
ويتصدر المكسيكي إيزاك دل تورو من فريق الإمارات الترتيب العام بالقميص الوردي، فيما حافظ الإكوادوري ريتشارد كاراباز من إيديوكيشن إيزي بوست على المركز الثاني، ويأتي خلفه البريطاني سيمون ياتس من فريق فيزيما.
وينتقل السباق الآن إلى مرحلة التسلق «بيلا شامبليك»، والتي يبلغ طولها 166 كيلو متراً.

 

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