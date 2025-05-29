الدعوة إلى موسم قصير للتنس بعد وصف «سباق الفئران»!



باريس (رويترز)



ودع أليكس دي مينو المرهق بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، ودعا إلى تقصير جدول المنافسات محذرا من أن الفشل في اتخاذ إجراء سريع قد يؤدي إلى إرهاق اللاعبين جسدياً وعقلياً.

وانطلق الموسم ببطولة كأس يونايتد للفرق المختلطة في ديسمبر كانون الأول بعد 33 يوماً من انتهاء كأس ديفيز في إسبانيا، وأصبحت الطبيعة المرهقة للمنافسات تحت طائلة الانتقادات الشديدة في السنوات الأخيرة.

وقال دي مينو بعد خسارته 2-6 و2-6 و6-4 و6-3 و6-2 في الدور الثاني أمام ألكسندر بوبليك «لا أحد لديه حل، ولكن الحل بسيط: تقليل عدد المباريات، أليس كذلك؟ ما هو غير طبيعي هو أنني خلال السنوات الثلاث أو الأربع الماضية، كنت أحصل على يومين راحة بعد كأس ديفيز، ثم أبدأ مباشرة فترة إعداد ما قبل الموسم، ثم أبدأ الموسم الجديد مرة أخرى، وبمجرد أن تبدأ، لن تنتهي إلا في 24 نوفمبر، لذا فالأمر لا ينتهي أبداً، كان علي التعامل مع الطريقة التي يُنظم بها (الموسم)، وما زلت أتعامل مع ذلك حتى الآن، والحل هو تقصير مدة (الموسم)، لأن ما سيحدث هو أن مسيرة اللاعبين ستصبح أقصر فأقصر لأنهم سينهكون نفسياً، هناك الكثير من المباريات».

وقال كاسبر رود الذي بلغ نهائي رولان جاروس مرتين إن نظام تصنيف اتحاد لاعبي التنس المحترفين يشبه «سباق الفئران»، وإن اللاعبين يشعرون بالإجبار على المنافسة في البطولات الإلزامية للاتحاد حتى لو كانوا يعانون من إصابات.

وودع المصنف السابع بطولة رولان جاروس بعد خسارته أمام نونو بورجيس غير المصنف في الدور الثاني، وقال اللاعب النرويجي إنه كان يعاني من آلام في الركبة قيدت حركته.

وقال رود (26 عاماً) للصحفيين عندما سئل عما إذا كان جدول منافسات التنس المزدحم يحول من دون الحصول على إجازة والشفاء التام من الإصابة إن تصنيف اللاعبين سيتأثر إذا تغيبوا عن البطولات الإلزامية.

وأضاف «حسنا الأمر يشبه سباق الفئران إلى حد ما عندما يتعلق الأمر بالتصنيف».

وأضاف «تشعر أنك ملزم باللعب بقواعد معينة وضعها اتحاد لاعبي التنس المحترفين مع البطولات الإلزامية».

وتابع «تشعر بأنك ستخسر الكثير إذا لم تشارك وتلعب، فالعقوبات قاسية للغاية، بالنظر إلى أن الجميع سيلعبون ويكسبون النقاط وأنت لا».

وقال رود أيضاً إن مكافأة نهاية العام للاعب تخفض بنسبة 25 بالمئة إذا غاب اللاعب عن حدث إلزامي.

وأضاف «لست متأكدا مما إذا كنتم على دراية بذلك، ولكن إذا لم تلعب حدثاً إلزامياً، فإنهم يقتطعون 25 بالمئة من مكافأة نهاية العام».

وقال «هذا نوع من إجبار اللاعبين على المشاركة سواء أكانوا مصابين أم مرضى أم أياً كان، هذا ليس عدلاً في اعتقادي».