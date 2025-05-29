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الرياضة

هاميلتون ينفي الخلاف مع المهندس

هاميلتون ينفي الخلاف مع المهندس
29 مايو 2025 21:45

برشلونة(د ب أ)

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هاميلتون.. «حادث» في موناكو

نفى البريطاني لويس هاميلتون، سائق فريق فيراري المنافس في بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1، وجود خلافات مع ريكاردو آدامي، قائلاً إنه سعيد بالعمل مع مهندس السباقات في الفريق. وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن محادثات هاميلتون وآدامي عبر الراديو، شهدت بعض التوتر خلال سباق موناكو يوم الأحد الماضي. واحتل بطل العالم سبع مرات المركز الخامس في مونت كارلو بفارق 51 ثانية خلف البريطاني لاندوريس الفائز بالسباق، وبفارق 48 ثانية فقط خلف زميله في الفريق تشارلز لوكلير صاحب المركز الثاني. وبعد أن تجاوز خط النهاية شرع هاميلتون بسؤال لآدامي قائلاً: «هل أنت غاضب مني أم ماذا؟» ولم يبد أن السائق البريطاني تلقى إجابة من الإيطالي. وفي رده على رسالة ما بعد السباق، أجاب هاميلتون قبل انطلاق سباق إسبانيا: «هناك بعض المشاكل التي حدثت في الاتصال اللاسلكي ولم أحصل منه على المعلومات التي أردتها، وتحدثنا فيما بعد». وأضاف: «كان هناك العديد من التكهنات، لدينا علاقة رائعة، وهو شخص رائع للعمل معه وكلانا يعمل بجد من أجل الفريق». وسبق لهاميلتون أن فاز بست بطولات من أصل سبع توج بها عبر مسيرته مع بيتر بونينجتون في فريقه السابق مرسيدس، ورغم ذلك لم يتم إقناع الأخير بالانضمام إلى فيراري مع هاميلتون.

هاميلتون
فورمولا 1
فيراري
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