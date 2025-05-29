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الرياضة

الإسباني ريبيرو مديراً فنياً للأهلي المصري لمدة عامين

الإسباني ريبيرو مديراً فنياً للأهلي المصري لمدة عامين
29 مايو 2025 22:12

القاهرة (د ب أ)

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أعلن النادي الأهلي، المتوج مؤخرا ببطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، تعاقده رسمياً مع الإسباني خوسيه ريبيرو، ليصبح مديراً فنياً للفريق الأحمر. وذكر محمد يوسف، المدير الرياضي للأهلي، عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لناديه، اليوم الخميس، أن مدة التعاقد مع ريبيرو تبلغ عامين، مشيراً إلى أن الطاقم المعاون له يضم كلا من كارلوس نودار مدرباً مساعداً، وميجيل بيبيير معداً بدنياً، وخوان خوسيه مدرباً لحراس المرمى، و سيباستيان بودسيادلي محللاً للأداء، بالإضافة لاستمرار عماد النحاس مدرباً عاماً للفريق، بعدما تولى مسؤولية الفريق مؤقتاً خلفا للسويسري مارسيل كولر، وقاده للفوز بالدوري المحلي للمرة الـ45 في تاريخه والثالثة على التوالي أمس الأربعاء. وكان ريبيرو أعلن رحيله عن فريق أورلاندو بايريتس الجنوب أفريقي، بعدما قاده للتأهل للدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، وستكون أولى مهامه قيادة نادي القرن في أفريقيا ببطولة كأس العالم للأندية، التي تقام بالولايات المتحدة منتصف الشهر القادم. ويلعب الأهلي المباراة الافتتاحية للمونديال في 15 يونيو القادم ضد إنتر ميامي الأميركي، بقيادة الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي، وذلك ضمن منافسات المجموعة الأولى، التي تضم أيضا كلاً من بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي.

الأهلي المصري
عماد النحاس
مارسيل كولر
الدوري المصري
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