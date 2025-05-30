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الرياضة

نابولي يقنع كونتي بالبقاء رغم مفاوضات اليوفي

نابولي يقنع كونتي بالبقاء رغم مفاوضات اليوفي
30 مايو 2025 08:32

روما(أ ف ب)

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سيواصل أنتونيو كونتي تدريب نابولي بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم، وفقاً لما أعلنه النادي ورئيسه الخميس، بعد أخبار ربطت المدرب المخضرم بناديه السابق يوفنتوس.وكتب رئيس النادي ومالكه أوريليو دي لورينتيس على حسابه في منصة "إكس" تعليقاً على صورة تجمعه بكونتي خلال العرض الاحتفالي بلقب الدوري في شوارع نابولي "إلى الأمام بكل قوة، أقوى من السابق". ونشر نابولي لاحقاً على حساباته الرسمية فيديو يُلخص أبرز لحظات موسم 2024-2025، تحت عنوان يلمّح إلى اسم كونتي "con to again"، أي "معك من جديد". وتُنهي هذه التصريحات فترة من الشك عاشها جمهور نابولي، الذي كان يخشى مغادرة كونتي بعد موسم واحد فقط على رأس الجهاز الفني. وتولى كونتي تدريب نابولي في يوليو العام الماضي وقاده إلى لقب الدوري للمرة الرابعة في تاريخه بعد 1987، 1990 و2023. لكن مدرب المنتخب الإيطالي السابق ألمح إلى إمكانية رحيله بسبب خلافات مع إدارة النادي، أبرزها عدم تقبّله لرحيل الجناح الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا إلى باريس سان جرمان الفرنسي في يناير، من دون تعويضه بلاعب من نفس المستوى. كما لم يكن كونتي بمنأى عن اهتمام يوفنتوس الغارق في أزمة، وهو النادي الذي قضى فيه أغلب مسيرته كلاعب ودربه سابقاً أيضاً، بيد أن دي لورينتيس نجح خلال محادثات طويلة الأربعاء والخميس في إقناع كونتي بالبقاء. وبحسب الصحافة، وُعِد كونتي بميزانية قدرها 150 مليون يورو لتعزيز الفريق، على أن تكون الصفقة الأولى المحتملة، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي السابق، البلجيكي كيفن دي بروين.

أنطونيو كونتي
نابولي
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الدوري الإيطالي
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