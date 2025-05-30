ديوكوفيتش يطيح «المقاتل» موتيه ويواصل مشوار «الحلم 101»

باريس (رويترز)

تغلب نوفاك ديوكوفيتش، بطل فرنسا المفتوحة ثلاث مرات بنتيجة 6-3 و6-2 و7-6 على الفرنسي كورنتين موتيه، في مباراة استمرت لأكثر من ثلاث ساعات، ليبلغ الدور الثالث في رولان جاروس مواصلاً سعيه للقبه 25 في البطولات الأربع الكبرى للتنس وهو رقم قياسي.وضغط موتيه بقوة على ديوكوفيتش، والذي يتقاسم الرقم القياسي في البطولات الأربع الكبرى مع الأسترالية مارجريت كورت، خاصة في المجموعة الثالثة، إذ كان لديه الفرصة للفوز بنقطة حسم المجموعة. وقال ديوكوفيتش بعد المباراة "من الناحية الذهنية، يجب أن تكون في كامل تركيزك طوال هذه المباراة. كورنتين سريع جداً، إنه مقاتل، خاصة في المجموعة الثالثة. "حصل على نقطة الفوز بالمجموعة وفي تلك اللحظة كان من الممكن أن يحدث أي شيء، لكنني حافظت على المجموعة ثم استطعت أن أطلق الإرسال بشكل جيد في الوقت المناسب. "أعلم أن الجميع يسألني عن أسرار النجاح. إنه ليس شيئاً واحداً بل مجموعة من العوامل، تركيبة تطورت مع مسيرتي المهنية. من المهم بالنسبة لي الآن إيجاد الحافز. ومن الواضح أن الحافز الآن هو صنع المزيد من التاريخ". وكسر موتيه إرسال اللاعب الصربي، الذي فاز بلقبه رقم 100 في بطولات اتحاد لاعبي التنس المحترفين في جنيف مطلع الأسبوع، في وقت مبكر من المجموعة الأولى، لكن ديوكوفيتش استعاد توازنه بكسرين للإرسال ليحسم المجموعة لصالحه. وكان يواجه مشكلة مع اللاعب الأعسر في بعض الأحيان، والذي كان يطارد كل كرة يستطيع الوصول إليها بأسلوبه المميز سعياً للبقاء في المباراة، بينما كان الجمهور الذي ملأ ملعب فيليب شاترييه يُلهب حماس لاعبه المحلي. وانتزع ديوكوفيتش، الذي يبدو أنه استعاد مستواه بعد الانفصال عن مدربه آندي موراي قبل بضعة أسابيع، كسرين آخرين للإرسال ليتقدم 5-2 ثم حسم المجموعة الثانية وهو يطلق الإرسال. ونجح موتيه المصنف 73 عالمياً في كسر إرسال منافسه ليتقدم 4-2، مستغلاً توقف ديوكوفيتش لأخذ وقت مستقطع للعلاج في أصابع قدمه اليسرى. لكنه أهدر تقدمه في الشوط التالي مباشرة قبل أن يحصل على فرصة لحسم المجموعة عندما كانت النتيجة 6-5، لكن ديوكوفيتش صمد لينتفض ويضمن التأهل إلى الدور الثالث بعد أداء قوي في الشوط الفاصل. وسيواجه ديوكوفيتش في الدور المقبل الفائز من مباراة الكندي دينيس شابوفالوف والنمساوي فيليب ميشوليتش.