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الرياضة

قرعة «مونديال الشباب 2025» تضع الفرق العربية في مواجهات مثيرة

قرعة «مونديال الشباب 2025» تضع الفرق العربية في مواجهات مثيرة
30 مايو 2025 08:50

سانتياجو(د ب أ)

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أسفرت قرعة بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 عاماً والمقرر إقامتها في تشيلي بين يومي 27 سبتمبر و19 أكتوبر المقبلين، عن مجموعات قوية للمنتخبات العربية المشاركة بها. وتتواجد منتخبات مصر والمغرب والمملكة العربية السعودية في البطولة كممثلين للكرة العربية، من بين 24 منتخباً في البطولة، وجاءت نتائج القرعة لتضع الفرق العربية في مواجهات مثيرة. وجاء المنتخب المصري، صاحب المركز الرابع في أمم أفريقيا للشباب، في المجموعة الأولى إلى جانب منتخب تشيلي، صاحب الأرض والجمهور، وكذلك منتخبا نيوزيلندا واليابان. وأوقعت القرعة المنتخب المغربي، وصيف أمم أفريقيا للشباب، في المجموعة الثالثة، حيث سيواجه اختباراً قوياً وصعباً أمام كل من البرازيل وإسبانيا والمكسيك. وسيلعب المنتخب السعودي، وصيف أمم آسيا للشباب، في المجموعة السادسة إلى جانب منتخبات النرويج ونيجيريا وكولومبيا. وفي باقي المجموعات، سيلعب المنتخب الكوري الجنوبي في المجوعة الثانية مع منتخبات أوكرانيا وباراجواي وبنما، وفي المجموعة الرابعة سيلعب منتخبا إيطاليا والأرجنتين مع أستراليا وكوبا، وتضم المجموعة الخامسة منتخبات فرنسا وأميركا وكاليدونيا الجديدة وجنوب أفريقيا.

منتخب مصر
المغرب
المملكة العربية السعودية
كأس العالم للشباب
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