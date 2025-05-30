لاوتارو مارتينيز.. الباحث عن البصمة الأوروبية الأولى!

روما (د ب أ)

سيرفع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز الكأس بصفته قائداً للفريق، في حال فاز إنتر ميلان بلقب دوري أبطال أوروبا غداً السبت على حساب باريس سان جيرمان الفرنسي في ملعب «أليانز أرينا» بمدينة ميونيخ الألمانية. وسيكون ذلك هو اللقب الذي ينقص خزائن المهاجم الأرجنتيني، الذي منذ انضمامه إلى إنتر ميلان قادماً من راسينج كلوب الأرجنتيني في عام 2018، وهو يحصد كافة الألقاب، سواء مع إنتر ميلان أو منتخب بلاده. وحقق لاوتارو مارتينيز لقب الدوري مع إنتر ميلان مرتين عامي 2021 و2024، وكأس إيطاليا 2022 و2023 وكأس السوبر الإيطالي ثلاث مرات. وعلى المستوى الدولي، لم توجد بطولة لم يفز بها مارتينيز مع منتخب بلاده، حيث حقق لقب كوبا أميركا 2021 و2024 وكأس العالم 2022 في قطر، بالإضافة للفوز ببطولة «فينالزيما» بين بطل أوروبا وأميركا الجنوبية، حيث تغلب فريقه على إيطاليا 2/ صفر في ملعب ويمبلي. لكن لاوتارو مارتينيز لم ينجح في تحقيق لقب أوروبي مع إنتر ميلان، حيث خسر الفريق في نهائي الدوري الأوروبي عام 2020 أمام إشبيلية الإسباني، كما تعرض للمصير ذاته في مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي في نهائي دوري الأبطال عام 2023، لكن المهاجم الأرجنتيني سيكون لديه فرصة تحقيق اللقب مع فريقه، وهو اللقب الرابع في تاريخ النادي الذي فاز بها أعوام 1964و1965 و2010. وسجل لاوتارو مارتينيز تسعة أهداف لإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، منها هدفان في شباك بايرن ميونيخ، ذهاباً وإياباً بدور الثمانية، وهدف التقدم في شباك برشلونة بمباراة إياب قبل النهائي، والتي انتهت لصالح فريقه بنتيجة 3/4. وإلى جانب ماركوس تورام في خط الهجوم، سيكون لإنتر ميلان أسلحة فعالة في مواجهة دفاع منظم من جانب باريس سان جيرمان ومدربه لويس إنريكي، حيث سيتواجد المغربي أشرف حكيمي على الجهة اليمنى، ويلعب المدافع الشاب باكو إلى جانب الخبير ماركينيوس، ويتواجد البرتغالي نونو مينديز على الجهة اليسرى. وسيكون على لاوتارو قيادة أحلام إنتر ميلان في الفوز باللقب، والعودة مجدداً إلى القمة الأوروبية بعد سنوات من الغياب، وإلى جانب مدربه سيموني إنزاجي، وصل الفريق إلى مستوى جيد للغاية وبات منافساً كبيراً على المستوى القاري. وسجل لاوتارو هذا الموسم، إلى جانب أهدافه التسعة المرشحة للزيادة في دوري الأبطال، 13 هدفاً في كل المسابقات، منها 12 في بطولة الدوري، ورغم الحصيلة الأقل تهديفياً عن الموسم السابق، تبدو الجماهير متمسكة بآمالها في نجاح لاوتارو في قيادة الفريق لتحقيق المجد. ويأمل المهاجم الأرجنتيني في أن يضيف لقب كأس دوري أبطال أوروبا إلى مجموعته من البطولات، التي توج به مع فريقه والمنتخب، مواصلاً مسيرته كواحد من أفضل اللاعبين في إنتر ميلان خلال السنوات الماضية، ومضيفاً بصمة جديدة على الفريق منذ انضمامه إليه في 2018.