لورينسي يستعد للموسم الرابع في «دورينا» بعقد خورفكان الجديد

فيصل النقبي (خورفكان)

جدد نادي خورفكان عقد مهاجمه البرازيلي لورينسي، ليكمل اللاعب عامه الرابع في دوري أدنوك للمحترفين، بعد تألقه اللافت خلال المواسم الثلاثة الماضية. وكان لورينسي قد انضم إلى الدوري الإماراتي عبر بوابة نادي البطائح، ونجح في موسمه الأول بتسجيل 13 هدفاً، ليلفت الأنظار إليه بانتقاله إلى خورفكان، حيث واصل التألق، وسجل 10 أهداف في موسمه الثاني، قبل أن يضيف 6 أهداف أخرى في الموسم الثالث بقميص الفريق. وبمجموع 29 هدفاً خلال ثلاثة مواسم، أثبت لورينسي نفسه كأحد أبرز المهاجمين الأجانب في الدوري، ما دفع إدارة خورفكان لتجديد الثقة فيه ضمن خططها للموسم الجديد، الذي تطمح خلاله إلى تحقيق نتائج أفضل وبناء فريق أكثر استقراراً.ويطمح المهاجم إلى تقديم مستوى متميز مع الفريق، تحت القيادة الفنية الجديدة للفريق، متمثلة بالمدرب الوطني حسن العبدولي، الذي يتولى المهمة الفنية في الموسم القادم.