ليلة حسم «الأبطال».. إنتر يغازل النجمة 4 وسان جيرمان يطارد الحلم الأول

ميونيخ(د ب أ)

تتجه أنظار عشاق كرة القدم صوب ملعب أليانز أرينا في مدينة ميونيخ الألمانية لمتابعة المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا بين إنتر ميلان الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي، المقرر إقامتها غداً السبت. وستكون هذه المباراة هي الأولى بين الفريقين في دوري أبطال أوروبا، وثاني مباراة نهائية فقط تجمع بين فريقين من فرنسا وإيطاليا بعد نهائي موسم 1992 / 1993، عندما تغلب مارسيليا على ميلان 1 / صفر، وهي المباراة التي أقيمت أيضاً في ميونيخ. ويهدف فريق باريس سان جيرمان لحصد أول ألقابه في البطولة، وهو الحلم الذي طال انتظاره بعدما كان قريباً من تحقيقه في عام 2020، عندما خسر المباراة النهائية أمام بايرن ميونيخ في لشبونة. في المقابل، يأمل فريق إنتر ميلان في التتويج بلقبه الرابع، حيث سبق له التتويج باللقب ثلاث مرات كان آخرها في عام 2010، وكان الفريق قريباً من حصد اللقب في 2023 ولكنه خسر المباراة النهائية أمام فريق مانشستر سيتي. كانت رحلة باريس سان جيرمان للمباراة النهائية مليئة بالتقلبات، وتحديداً في مرحلة الدوري. بعد بداية مضطربة، تمكن الفريق من الفوز في آخر ثلاث مباريات ليحتل المركز الخامس عشر، ويتأهل للملحق المؤهل لدور الـ16، حيث تغلب على ستاد بريست الفرنسي 10 / صفر في مجموع مباراتي الذهاب والإياب ليصعد لدور الـ16، وفي هذا الدور، تلقى سان جيرمان، بقيادة مدربه لويس إنريكي، الخسارة على أرضه أمام ليفربول، الذي تصدر مرحلة الدوري، في مباراة الذهاب، ولكنه استطاع أن يفوز بمباراة بهدف، ليحتكم الفريقان لشوطين إضافيين وركلات الترجيح التي فاز بها سان جيرمان 4 / 1. وفي دور الثمانية، تغلب سان جيرمان على أستون فيلا في دور الثمانية 5 / 4 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، ليضرب موعداً مع أرسنال في الدور قبل النهائي. واستطاع جيرمان أن يفوز على أرسنال 3 / 1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب ليصعد للمباراة النهائية. في المقابل، كان فريق إنتر من الفرق القلائل التي كان لديها ثبات في المستوى في مرحلة الدوري، حيث أنهى هذه المرحلة في المركز الرابع، بعد أن تلقى هزيمة واحدة كانت بهدف أمام باير ليفركوزن الألماني، وكان هذا الهدف هو الهدف الوحيد الذي تلقاه الفريق الإيطالي. ولم يكن على إنتر خوض مباراة الملحق، حيث تأهل مباشرة لدور الـ16، ليواجه فينورد، ليتغلب عليه 4 / 1 في مجموعة مباراتي الذهاب والإياب. وفي دور الثمانية اصطدم إنتر ميلان بفريق بايرن ميونيخ الألماني، لكنه تمكن من عبور هذه العقبة بالفوز 4 / 3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب. وفي الدور قبل النهائي، التقى إنتر بنظيره برشلونة الإسباني، في مباراتين مثيرتين ذهاباً وإياباً، ولكن الفريق الإيطالي تمكن من الخروج من هذه المواجهة فائزاً 7 / 6 في مجموع المباراتين. وأصبح سان جيرمان ثالث فريق فرنسي يتأهل لنهائي كأس أوروبا للأندية البطلة/دوري الأبطال، أكثر من مرة، وذلك بعدما حقق ريمس هذا الإنجاز في موسمي 1955 / 1956 و1958 / 1959، ومارسيليا في موسمي 1990 /1991، و1992 / 1993. وتمكن سان جيرمان من الفوز في تسع مباريات من آخر 11 مباراة له بدوري أبطال أوروبا، وسجل هدف التقدم في سبع مباريات من آخر تسع مباريات بكافة المسابقات. في المقابل، ستكون هذه هي المباراة النهائية السابعة لإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا/كأس أوروبا للأندية البطولة. وحقق إنتر ميلان الفوز في عشر مباريات في النسخة الحالية من البطولة، وهذا أكبر عدد من الانتصارات للفريق في موسم واحد في بطولة تابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا). وخسر إنتر ميلان في مباراة واحدة فقط من آخر 14 مباراة بدوري الأبطال هذا الموسم، ، ولم يخسر في آخر ثماني مباريات أوروبية له، حيث فاز في ست مباريات وتعادل في مباراتين. ووفقاً لقواعد البطولة، إذا انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل، سيخوض الفريقان شوطين إضافيين مدة كل واحد 15 دقيقة، وإذا ظل التعادل قائماً خلال الوقت الإضافي، سيتم اللجوء لركلات الترجيح. ويدير اللقاء الحكم الروماني إشتفان كوفاتش. يذكر أن الفائز من هذه المواجهة سيشارك في بطولة كأس السوبر الأوروبي، حيث سيواجه فريق توتنهام الإنجليزي، الذي توج بلقب الدوري الأوروبي.