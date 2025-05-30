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الرياضة

صيف أبوظبي ينطلق بـ«الإبحار الشراعي» مع مشاركة 116 بحاراً

صيف أبوظبي ينطلق بـ«الإبحار الشراعي» مع مشاركة 116 بحاراً
30 مايو 2025 13:45

أبوظبي (الاتحاد)

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تنطلق غداً السبت على شاطئ نادي أبوظبي للرياضات البحرية فعاليات سباق صيف أبوظبي «الريجاتا»، بمشاركة مجتمعية واسعة تضم 116 بحاراً، يمثلون مختلف فئات الرياضات البحرية المجتمعية والتنافسية. وتشهد الفعالية إقامة الجولة الثانية من سباق النادي للإبحار الشراعي، بمشاركة 50 بحاراً من فئة الشراع الحديث، إلى جانب سباق الكاياك المخصص لأصحاب الهمم، بمشاركة 16 متسابقاً، للتأكيد على مبادئ الدمج والمشاركة المجتمعية في الفعاليات الرياضية. كما تقام في التوقيت ذاته الجولة الثالثة من بطولة الإمارات للتجديف الحديث، التي تستقطب مشاركة 50 متسابقاً من مختلف الفئات العمرية. وأكد نادي أبوظبي للرياضات البحرية أن تنظيم هذه البطولات المتزامنة، يهدف إلى تعزيز مفهوم المشاركة المجتمعية من خلال رياضات تناسب الجميع، بما في ذلك أصحاب الهمم والرياضيين الناشئين، إلى جانب المحترفين. وتأتي هذه الفعالية في إطار عام المجتمع 2025، والذي يسلّط الضوء على أهمية بناء جسور التفاعل والتكافل، ودعم المبادرات التي تعزز التماسك المجتمعي من خلال أنشطة رياضية وثقافية وترفيهية تسهم في ترسيخ روح الوحدة والانتماء.

صيف أبوظبي
بطولة الإمارات للتجديف
أصحاب الهمم
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