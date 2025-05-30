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الرياضة

دي ماريا يرفض الابتزاز ويعود إلى نادي الطفولة

دي ماريا يرفض الابتزاز ويعود إلى نادي الطفولة
30 مايو 2025 10:54

بوينوس أيرس(أ ف ب)

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عاد بطل العالم الأرجنتيني أنخل دي ماريا «37 عاماً» بعد رحلة أوروبية طويلة، شهدت دفاعه عن عدة أندية أبرزها ريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي إلى الأرجنتين، عبر بوابة فريق طفولته روساريو سنترال، وفقاً لما أفاد الأخير الخميس.وكتب روساريو على مواقع التواصل الاجتماعي "قصتنا معاً لا تزال في بداياتها"، وأرفقه بفيديو للأرجنتيني الأعسر بألوانه الجديدة. وأضاف "للتحليق، نحتاج إلى أجنحتك. أهلا بك يا أنخل، لقد كنا بانتظارك". ويعود "إل فيديو" إلى حيث استهل مسيرته في عام 2005، قبل أن يشرع بعد موسمين في رحلة استمرت 18 عاماً في القارة العجوز تنقل خلالها بين بنفيكا البرتغالي وريال ويونايتد وسان جرمان ويوفنتوس الإيطالي، ليعود إلى بنفيكا عام 2023، حيث مدد عقده في صيف 2024، بعدما كان أعلن في وقت سابق أنه يريد تحقيق "حلمه" "بالعودة للعب مع سنترال والاعتزال بهذا القميص"، إلا انه تراجع عن قراره بسبب تهديدات بالابتزاز. وأعلن الجناح الأرجنتيني في نهاية يوليو الماضي، انه من أجل "راحة البال والسعادة" لعائلته، يفضّل عدم "العودة إلى روساريو" بسبب التهديدات التي تعرض لها وطالت عائلته أيضاً. نشر دي ماريا عبر حسابه الشخصي على إنستجرام إعلان انضمامه إلى روساريو سنترال مع رموز تعبيرية من قلوب باللونين الأزرق والأصفر (قميص النادي). وكان دي ماريا رفض عروضاً عدة لخوض غمار الدوري السعودي، وودّع بنفيكا بحزن شديد بعد خسارة نهائي كأس البرتغال أمام سبورتينج لشبونة 1-3 الأسبوع الماضي. ويتضمن سجل دي ماريا، المولود في 14 فبراير 1988 في روساريو، الفوز بمونديال قطر 2022 مع "ألبيسيليستي"، وبمسابقة كوبا أميركا مرتين (البرازيل 2021 والولايات المتحدة 2024)، كما أحرز الميدالية الذهبية في أولمبياد بكين 2008. على مستوى الأندية، فاز الأرجنتيني بخمسة ألقاب مع بنفيكا، وستة مع ريال، بما في ذلك دوري أبطال أوروبا 2014، و19 لقباً مع سان جيرمان.

أنخيل دي ماريا
ريال مدريد
مانشستر يونايتد
روساريو سنترال
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