«محاربي الإمارات» تعود بنسختين جديدتين في 12 و13 يونيو

أبوظبي (الاتحاد)

تستعد بطولة «محاربي الإمارات» للفنون القتالية المختلطة، التي تنظمها شركة «بالمز الرياضية»، لإطلاق نسختين جديدتين من الحدث العالمي، هما النسخة 59 من البطولة العربية الأفريقية المشتركة والنسخة 60 من البطولة الدولية، وذلك يومي 12 و13 يونيو المقبل في «سبيس 42 أرينا» بشاطئ الراحة في أبوظبي. وتشهد أروقة البطولة نشاطاً مكثفاً لوضع اللمسات النهائية على تنظيم نسختين مميزتين، بمشاركة نخبة من أبرز المقاتلين العرب والأفارقة والدوليين. ويتصدر النزال الرئيس في النسخة 59 مواجهة العراقي حسين سالم والجزائري سامي يحيى، ويلتقي الجنوب أفريقي دييجو باندو مع الجزائري إسلام مصرف، فيما ينافس فيكتور نونيس نظيره محيي الدين أبو بكر على لقب وزن الذبابة، ويخوض فينيسيوس موريرا نزالاً قوياً أمام تانر بوسر على لقب الوزن الثقيل في الدولية. وقد أكملت اللجنة المنظمة جميع التحضيرات، على أن يُعقد المؤتمر الصحفي الرسمي يوم الثلاثاء 10 يونيو، فور اكتمال وصول المشاركين. وأكد فؤاد درويش الرئيس التنفيذي لشركة «بالمز الرياضية»، رئيس اللجنة المنظمة، أن البطولة تواصل ترسيخ مكانتها كإحدى أبرز بطولات الفنون القتالية المختلطة عالمياً، مشيراً إلى أن النسختين المرتقبتين تمثلان استمراراً لمسيرة النجاح والتميز. وقال درويش: «نطمح إلى تقديم نسختين على أعلى مستوى، بمشاركة أبطال من مختلف دول العالم، في ظل الدعم الكبير من عبد المنعم الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للجوجيتسو، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، ورئيس مجلس إدارة بالمز الرياضية، الذي يحرص على متابعة أدق تفاصيل الحدث».