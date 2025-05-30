النصر يستضيف بطولة الأندية العربية للسلة



دبي (وام)

أعلن الاتحاد العربي لكرة السلة، برئاسة اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي للعبة، برنامج بطولاته الفترة المقبلة، خلال عام 2025، والذي يتضمن 8 بطولات موزعة على مدار العام، وتقرر إسناد تنظيم بطولة الأندية العربية للرجال، خلال الفترة من 7 إلى 18 أكتوبر المقبل إلى الإمارات لتقام بنادي النصر.

أما عن بقية البطولات فتوزعت على النحو التالي: البطولة العربية للمنتخبات للسيدات تستضيفها مصر، في الفترة من الأول إلى الثامن من يوليو المقبل، والبطولة العربية للأندية 3×3 رجال وسيدات في مصر بنادي هليوبوليس، خلال الفترة من 10 إلى 13 يوليو المقبل، ثم البطولة العربية للمنتخبات للرجال في تونس، في الفترة من 25 يوليو إلى 2 أغسطس المقبلين.

كما تقام البطولة العربية الأولى للألعاب الإلكترونية، في الفترة من 30 يوليو إلى 3 أغسطس ولم يتحدد مكانها، والبطولة العربية للناشئين والناشئات تحت 16 عاماً في مصر، خلال الفترة من 10 إلى 17 أغسطس المقبل، أما البطولة العربية لأندية السيدات فتقام بالمدنية المنورة في المملكة العربية السعودية في الفترة من 11 إلى 20 سبتمبر المقبل، بينما تقام البطولة العربية للمنتخبات 3×3 شباب وشابات تحت 18 عاماً بمدينة صلالة العمانية خلال الفترة من 26 إلى 29 سبتمبر المقبل، وأخيراً تقام البطولة العربية للأندية في نادي النصر بدبي.