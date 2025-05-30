

باريس (د ب أ)

أبدى جاك درابر احترامه الشديد للنجم الفرنسي المخضرم جايل مونفيس، عقب مباراتهما بالدور الثاني في منافسات فردي الرجال ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس رولان جاروس، وفاز درابر على مونفيس 38 عاماً بنتيجة 6/ 3 و4/ 6 و6/ 3 و7/ 5، في وقت متأخر من مساء أمس الخميس، بملعب فيليب شاترييه، ليصعد للدور الثالث في البطولة، المقامة حالياً بالعاصمة الفرنسية باريس على الملاعب الرملية.

وضرب درابر 22 عاماً المصنّف الأول في بريطانيا، موعداً في الدور الثالث مع البرازيلي الشاب جواو فونسيكا، من أجل المضي قدماً في المسابقة، التي تُعد ثاني بطولات جراند سلام الأربع الكبرى هذا الموسم. وقال درابر عقب اللقاء: «أولاً، لا بد لي الإشادة بجايل. إنها أول مباراة لي على هذا الملعب. يا لها من منافسة شرسة ضد شخص أعجبت به كثيرا. إنه لاعب موهوب، ساحر، يبدع في كل شيء».

وشدّد المصنّف الخامس عالمياً في تصريحاته: «إنني أحترمه بشدة. آمل أن يتمكن من اللعب هنا مرة أخرى في المستقبل». وأوضح درابر: «لهذا السبب ألعب التنس.. أسعى دائماً للعب أمام جماهير غفيرة، وخوض مباريات مثل هذه، سواء كان الجمهور معي أو ضدي».