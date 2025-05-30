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الرياضة

رسالة من حكيمي لإنتر وإنريكي قبل نهائي دوري أبطال أوروبا

رسالة من حكيمي لإنتر وإنريكي قبل نهائي دوري أبطال أوروبا
30 مايو 2025 12:24

 
باريس (د ب أ)
يستعد النجم المغربي الدولي أشرف حكيمي لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم مع فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي يواجه ناديه السابق إنتر ميلان الإيطالي غداً السبت، على ملعب أليانز أرينا، بمدينة ميونيخ الألمانية، ولم يخفِ حكيمي، الذي رحل عن إنتر عام 2021 لينتقل إلى سان جيرمان، تعلقه الشديد بالفريق الإيطالي، الذي فاز معه بالدوري المحلي مرتين، وذلك في حديث أجراه مع محطة (فرانس 2)، في وقت متأخر من مساء أمس الخميس.
وقال حكيمي: «سيبقى إنتر دائماً في قلبي، لكنني في باريس سان جيرمان وسأبذل قصارى جهدي للفوز عليهم. إنها مباراة نهائية مميزة للغاية. لقد كانت خطوة مهمة في مسيرتي، قضيت عاماً رائعاً بمدينة ميلانو واكتسبت العديد من الأصدقاء هناك».
وتحت قيادة المدير الفني الإسباني لويس إنريكي، وصل حكيمي إلى مستوى رائع هذا الموسم، ويتمتع بأرقام استثنائية على الصعيدين الهحومي والدفاعي، ويعتبر من بين أكثر المدافعين تأثيراً في أوروبا. وأعرب حكيمي عن امتنانه لمدربه، حيث قال: «لويس إنريكي أوصلني إلى مستوى لعب لم أكن أتوقعه، وساعدني في ذلك حقاً». وسيحتاج باريس في كل الأحوال إلى أن يكون حكيمي في أفضل حالاته لمحاولة الفوز بأول لقب في تاريخ الفريق الفرنسي بدوري الأبطال، الذي كان على مقربة منه عام 2020، لولا خسارته في النهائي صفر/1 أمام بايرن ميونيخ الألماني آنذاك.

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