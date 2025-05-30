مونديال الأندية في انتظار المقعد الأخير



ويست هوليووود (أ ف ب)

تُحسم هوية المتأهل الأخير إلى دور المجموعات في كأس العالم للأندية 2025 التي تستضيفها الولايات المتحدة من 14 يونيو إلى 13 يوليو، عندما يواجه لوس أنجلوس إف سي الأميركي على ملعبه «بي إم أو» كلوب أميركا المكسيكي في مباراة فاصلة يوم غد السبت.

وكان لوس أنجلوس تأهل بصفته وصيف بطولة دوري أبطال كونكاكاف 2023، بينما بلغ كلوب أميركا هذه المرحلة كأعلى فريق تصنيفاً في تصنيف الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) لأندية كونكاكاف، بناء على نتائج كأس الأبطال 2024.

وسبق أن التقى الفريقان أربع مرات سابقاً، لكن مرة واحدة بشكل رسمي، حين تفوق لوس أنجلوس 3-1 في أورلاندو وتأهل إلى نهائي دوري أبطال كونكاكاف 2020، ويضم الفريق الأميركي بين صفوفه بطلين لكأس العالم هما الفرنسيان الدوليان السابقان الحارس هوجو لوريس والمهاجم أوليفييه جيرو.

في المقابل، يعيش كلوب أميركا فترة تاريخية من الهيمنة المحلية بعد فوزه بثلاثة ألقاب متتالية في الدوري المكسيكي، كما يملك سجلاً قوياً ضد أندية الدوري الأميركي.

وسيتأهل الفائز إلى المجموعة الرابعة إلى جانب فلامنغو البرازيلي، الترجي التونسي وتشلسي الإنجليزي.