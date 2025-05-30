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باريس تستعد لدوري أبطال أوروبا بـ5400 شرطي

باريس تستعد لدوري أبطال أوروبا بـ5400 شرطي
30 مايو 2025 14:15

 
باريس (رويترز)
قال لوران نونيز قائد شرطة باريس إنه سيتم نشر 5400 شرطي في العاصمة استعداداً لنهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم غداً السبت، بين باريس سان جيرمان وإنتر ميلان، ورغم أن المباراة ستقام في ميونيخ، فمن المتوقع أن يؤدي فوز سان جيرمان لإشعال الاحتفالات في المدينة، التي ينتمي إليها النادي، وهو ما قد يتطور لأحداث شغب.
وفي ظل الحادث الذي وقع في ليفربول في وقت سابق من هذا الأسبوع، إذ دهست سيارة مشجعين، قال نونيز إن حركة المرور حول قوس النصر، أحد المعالم الأكثر شهرة في المدينة، سيتم غلقها اعتباراً من ظهر الغد، مع غلق شارع الشانزليزيه والشوارع القريبة أيضاً في ذلك المساء.
وأثار فوز باريس سان جيرمان على أرسنال في وقت سابق من الشهر الجاري، والذي تأهل على إثره للنهائي، ليلة من الاضطرابات في باريس، إذ اعتُقل 47 شخصاً وتعرض ثلاثة آخرين للإصابة بعدما صدمتهم سيارة.
وقال نونيز «اعتباراً من الساعة السادسة مساء (1600 بتوقيت جرينتش) من الغد، ستتوقف حركة المرور في الشانزليزيه والشوارع المحيطة»، وأضاف «الأفراد الذين يأتون فقط لارتكاب أعمال التخريب والنهب، إنه أسلوب نعمل بلا شك على القضاء عليه بشكل منهجي. وسيكون هذا هو الحال أيضاً غداً، سنكون حازمين للغاية. بمجرد حدوث أضرار أو هجمات على قوات الأمن، سنتدخل». 

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