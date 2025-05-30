تواصل فعاليات مهرجان سباق دلما التاريخي



منطقة الظفرة (الاتحاد)

انطلقت اليوم الجمعة فعاليات الأسبوع الثالث من مهرجان سباق دلما التاريخي بدورته الثامنة، الذي تنظمه هيئة أبوظبي للتراث ونادي أبوظبي للرياضات البحرية، ومجلس أبوظبي الرياضي، ويستمر حتى الأحد في جزيرة دلما بالظفرة.

ويشهد الأسبوع الأخير من المهرجان، الذي انطلق 16 مايو الجاري ويقام أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع، تنظيم عدد من المسابقات التراثية والرياضية والأنشطة الترفيهية والتوعوية.

وتتواصل بطولة دلما لصيد الشعري التي يبلغ مجموع جوائزها 300 ألف درهم، ومسابقات البادل للسيدات، وكرة القدم والكرة الطائرة الشاطئية، وبطولتا الكيرم والدومينو للرجال والسيدات، وفعاليات مسابقة الطبخ، ومسابقات الموهوبين، ومسابقات الأطفال اليومية التي تبلغ جوائزها 52 ألف درهم، ومسابقة أجمل زي تراثي للأطفال بجوائز يومية تصل قيمتها الاجمالية إلى 25 ألف درهم، بالإضافة إلى فعاليات المسرح الرئيسي التوعوية والتراثية، والألعاب الشعبية، وفعاليات ركن الأطفال، والقرية التراثية وورشها البحرية والحرفية، والسوق الشعبي بالمهرجان.

كما يشهد الأسبوع الثالث تنظيم سباق دلما للتجديف الواقف على اللوح للصغار والكبار، وسباق دلما للكاياك للصغار والكبار، وبطولة تنس الريشة للسيدات، وغيرها من الأنشطة والفعاليات التي تجد إقبالاً من المشاركين بمختلف الفئات العمرية.

ويأتي تنظيم مهرجان سباق دلما التاريخي بهدف إحياء التراث البحري الإماراتي، وتعزيز الهُوية الوطنية، بجانب تعريف المواطنين والمقيمين والزوّار بتراث الجزر الإماراتية، وإبراز أهميتها التاريخية بالإضافة إلى إحداث حراك اقتصادي يدعم الأسر المنتجة وينعش السوق المحلي لجزيرة دلما ومجتمعها المحلي.