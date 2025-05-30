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الرياضة

200 مشارك في «ستار لبناء الأجسام» بأبوظبي

200 مشارك في «ستار لبناء الأجسام» بأبوظبي
30 مايو 2025 16:30

 

أبوظبي (الاتحاد)
تنطلق يوم غد منافسات النسخة الأولى لبطولة ستار أكاديمي لبناء الأجسام والفيزيك، والتي يشرف على تنظيمها اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، وتقام في جمعية أبوظبي للفنون المسرحية بأبوظبي، وبمشاركة قرابة 200 لاعب من مختلف دول العالم.
وأكد محمد أحمد الهادي، مدير البطولة وبطل العالم السابق ببناء الأجسام، أن المنافسات ستشهد أوزان 70 و80 و90 كلجم والوزن المفتوح، بينما في الفيزيك الأطوال 170 و175 و177 سم، والطول المفتوح، وأعلن أن القيمة الإجمالية للبطولة ستكون 200 ألف درهم، موزعة على «بطل الأبطال» وأصحاب المراكز الثلاثة الأولى في كل فئة، وأشار إلى أن البطولة ستحظى بدعم تحكيمي من قبل لجنة الحكام في اتحاد بناء الأجسام، برئاسة فيصل الغيص الزعابي، عضو مجلس الإدارة، وقدّم شكره إلى مجلس إدارة الاتحاد للدعم والرعاية التي تهدف لإنجاح البطولة.
بدوره عبّر محمد شاهين الحوسني، عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس اللجنة الفنية، عن استئناف إقامة البطولة في أبوظبي بعدما سبق لها أن حققت النجاحات في سنوات سابقة، وتمنى أن تكون محطة انطلاقة نحو المزيد من البطولات في أبوظبي في السنوات المقبلة، وأكد أن الجهاز الفني للمنتخب الوطني سيتابع المنافسات ضمن خططه الرامية لاستكشاف أفضل اللاعبين مستقبلاً، لضمهم للاستحقاقات الرسمية.

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