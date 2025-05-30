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الرياضة

أليجري يعود من بوابة ميلان

أليجري يعود من بوابة ميلان
30 مايو 2025 14:20

روما(رويترز)

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عاد ماسيميليانو أليجري لتدريب ميلان لفترة ثانية، بعدما أعلن النادي المتعثر في الدوري الإيطالي لكرة القدم اليوم الجمعة، التعاقد معه بعد إقالة سيرجيو كونسيساو في أعقاب موسم مخيب للآمال، أنهى فيه الدوري في المركز الثامن وغاب عن المشاركة في المسابقات الأوروبية لأول مرة منذ 2019.وتم تعيين كونسيساو في ديسمبر خلفاً لباولو فونسيكا، وحقق بداية مثيرة للإعجاب، إذ قاد ميلان للفوز بكأس السوبر الإيطالية في مباراته الثانية كمدرب للفريق. لكن نتائج الفريق في الدوري لم تتحسن تحت قيادة المدرب البرتغالي، كما خرج من دوري أبطال أوروبا بعد خسارته في الدور الفاصل أمام فينوورد الهولندي في فبراير. وتبدد آخر أمل لميلان في إنقاذ الموسم في وقت سابق من مايو الجاري بالخسارة 1-صفر أمام بولونيا في نهائي كأس إيطاليا. وطغت احتجاجات الجماهير ضد مالكي النادي وقياداته على فوز الفريق على مونزا في مباراته الأخيرة بالموسم. ولم يفز ميلان، بطل دوري أبطال أوروبا سبع مرات، باللقب منذ انتصاره الأخير في موسم 2006-2007، فيما جاء آخر لقب له بالدوري الإيطالي في موسم 2021-2022. وتولى أليجري، الذي قاد ميلان للفوز بلقب الدوري الإيطالي في موسم 2010-2011، تدريب يوفنتوس في آخر تجاربه التدريبية. وفاز المدرب الإيطالي مع يوفنتوس بخمسة ألقاب للدوري ومثلها في كأس إيطاليا خلال فترتين منفصلتين وقادهم إلى نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين.

ماسيميليانو أليجري
يوفنتوس
ميلان
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