«دبي للسلة» يجبر بارتيزان على «الفاصلة» بانتصار أسطوري

دبي (الاتحاد)

قلب "دبي لكرة السلة" الموازين وتفوق على "بارتيزان" الصربي، بطل دوري ABA سبع مرات، بنتيجة 100 – 95 في مباراة حاسمة، امتدت إلى وقت إضافي حُسم في الدقائق الخمس الأخيرة من المواجهة ضمن نصف النهائي.وبعد الخسارة المفاجئة في بلجراد ضمن مباراة الذهاب، استضاف "دبي لكرة السلة" نظيره الصربي في "كوكاكولا أرينا" مساء أمس، وسط أجواء جماهيرية حماسية وبدافع لا بديل فيه عن الفوز للحفاظ على آماله في البطولة. وبعيداً تماماً عن سيناريو المباراة الأولى، دخل لاعبو "دبي لكرة السلة" المباراة بتركيز عالٍ وطاقة هجومية ودفاعية مستمرة أربكت خطط الفريق الضيف. وأشاد مدرب فريق "بارتيزان"، جيلكو أوبردوفيتش، بأداء "دبي لكرة السلة" قائلاً: "كنا نعلم أنهم سيكونون أكثر شراسة على أرضهم، وقد كانوا كذلك بالفعل." منذ اللحظات الأولى، بدا واضحاً إصرار "دبي للسلة" من خلال الأداء البدني العالي والانضباط التكتيكي. ورغم تقدمهم بفارق ثلاث نقاط فقط في الربع الثاني، تمكّن الفريق من تعزيز الثقة عبر تصويبات ثلاثية حاسمة، عززت الفارق مع بداية الشوط الثاني. فقد كليمن بريبليتش قائد فريق "دبي لكرة السلة"، واحدة من أفضل مبارياته هذا الموسم، وساهم في قيادة الفريق نحو النصر مسجلاً 30 نقطة، مع 3 متابعات وتمريرة حاسمة، ليتصدر قائمة الهدافين. ولعب نيت ميسون دوراً حاسماً أيضاً بتنفيذه الناجح للرميات الحرة في آخر 14 ثانية من الوقت الأصلي، ما أعاد التعادل وفرض التمديد. من جانبه، قال مدرب "دبي لكرة السلة" يوريكا جوليماتس بعد المباراة: "أنا فخور جدًا باللاعبين. لم نستسلم، ولم نرضَ بانتهاء الموسم هنا، وكان ذلك واضحًا في عيون اللاعبين وفي عزيمتهم طوال اللقاء." بحضور أكثر من 7,000 مشجع، قدّم "دبي لكرة السلة" أداءً استثنائياً في الوقت الإضافي، وبدعم جماهيري كبير، تمكّن من حسم المواجهة وفرض مباراة فاصلة تقام في بلغراد يوم الأحد. وأضاف جوليماتس: "كان دفاعنا مذهلاً اليوم وشعرت وكأن هناك 10,000 مشجع في المدرجات، يتنفسون ويقاتلون معنا في الملعب. الجميع كان يريد الفوز، تمامًا كما أردناه نحن." يتوجه الآن "دبي لكرة السلة" إلى صربيا لخوض المباراة الحاسمة الأخيرة في نصف النهائي، على بُعد خطوة واحدة فقط من بلوغ نهائي دوري ABA ، في موسم أول تاريخي يُسجل فيه الفريق ثاني فوز له على أحد أكبر أندية أوروبا وأكثرها تتويجًا.