الشارقة بطل أشبال وناشئي كرة الطاولة

الشارقة (الاتحاد)

فاز فريق الشارقة بكأس المركز الأول لبطولة دوري مجلس الشارقة الرياضي لفرق كرة الطاولة لفئتي الأشبال والناشئين الذي اختتمت يوم غد بصالة نادي الذيد، وحل فريق المدام وصيفاً في المركز الثاني، فيما حصل فريق الذيد على المركز الثالث، وتوج الفائزين مالك الكتبي، عضو مجلس إدارة نادي الذيد.

أقيمت المباريات بصالات أندية الشارقة الرياضي ودبا الحصن والذيد، وشارك فيها 25 لاعباً مثلوا 5 أندية هي الشارقة والمدام والذيد وخورفكان ودبا الحصن، بإشراف إدارة شؤون الرياضة والتطوير في مجلس الشارقة الرياضي، ضمن خطة المجلس لاكتشاف ودعم الموهوبين في اللعبة من الفئتين.