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الرياضة

سان جيرمان والإنتر.. «المباريات النهائية» بـ«أبطال أوروبا»

سان جيرمان والإنتر.. «المباريات النهائية» بـ«أبطال أوروبا»
30 مايو 2025 15:42

 
معتز الشامي (أبوظبي)


يلتقي باريس سان جيرمان الفرنسي، وإنتر ميلان الإيطالي، في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم مساء السبت، على ملعب أليانز أرينا، في ميونيخ، ويشارك سان جيرمان في النهائي للمرة الثانية في 6 مواسم، بينما يشارك إنتر ميلان للمرة السابعة، ولم يسبق لـ«الباريسي» الفوز باللقب، حيث خسر النهائي الوحيد الذي وصل إليه أمام بايرن ميونيخ، بينما فاز الإنتر بـ3 ألقاب، وخسر 3 نهائيات، ونستعرض سجل طرفي المباراة مع نهائيات البطولة.

2020: سان جيرمان - بايرن ميونيخ 0-1 
حسم هدف كينجسلي كومان في مرمى ناديه السابق نهائياً صعباً في لشبونة، بدا باريس بقيادة توماس توخيل، متفوقاً على فريق هانسي فليك، لكن تمريرة جوشوا كيميش العرضية إلى القائم البعيد سمحت لكومان بتسديدها برأسه فوق كيلور نافاس مسجلاً هدف الفوز.

1964: الإنتر - ريال مدريد 3-1 

سحق هيلينيو هيريرا، مدرب برشلونة السابق، غريمه التقليدي ريال مدريد بتشكيلة الإنتر، التي ضمّت المهاجم أرماندو بيتشي والظهير جياسينتو فاكيتي، وضمّت القائمة أيضاً الإسباني لويس سواريز، والبرازيلي جاير، والإيطالي ساندرو مازولا، وخطف مازولا الأضواء، حيث كان هدفه الافتتاحي من مسافة 20 متراً هو الأبرز، ليرفع الإنتر الكأس للمرة الأولى في فيينا. 

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1965: الإنتر 1-0 بنفيكا 1-0 
وعلى ملعبه سان سيرو، أصبح إنتر ثالث نادٍ يحتفظ بكأس أوروبا بفضل هدف جاير قبيل نهاية الشوط الأول، حيث مرّت تسديدته من تحت حارس المرمى كوستا بيريرا.

1967: سلتيك- الإنتر 2-1 
عاد مازولا إلى الواجهة محرزاً هدف التقدم المبكر للإنتر، لكن فريق جوك شتاين الأسكتلندي قلب تأخره في لشبونة ليحمل الكأس إلى بريطانيا للمرة الأولى.

1972: أياكس- الإنتر 2-0
سجل يوهان كرويف هدفين في ملعب فينورد في روتردام حيث فاز آياكس تحت قيادة المدرب الروماني ستيفان كوفاكس بدلاً من رينوس ميشيلز.

2010: بايرن ميونيخ - الإنتر 0-2
انتهى انتظار 45 عاماً للفوز بلقب أوروبي جديد بفضل مورينيو ودييجو ميليتو، قاد مورينيو الإنتر إلى حصد لقبين متتاليين في الدوري الإيطالي 2009 و2010، لكن استعادة المجد الأوروبي بعد طول انتظار كان تتويجاً بهذه الثلاثية، حيث صنع هدفا ميليتو الفارق في مدريد.

2023: مانشستر سيتي - الإنتر 1-0 
تصدى حارس السيتي إيدرسون لتسديدة لاوتارو مارتينيز قبل دقائق من تسديدة رودري المتقنة التي مهدّت الطريق لفريق بيب جوارديولا إلى لقبه الأول في دوري أبطال أوروبا. 

 

 

دوري أبطال أوروبا
الشامبيونزليج
باريس سان جيرمان
إنتر ميلان
ميونيخ
مانشستر سيتي
بايرن ميونيخ
ريال مدريد
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