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الرياضة

«الفار» ينجح بدرجة امتياز في «ملاعب اليد»

«الفار» ينجح بدرجة امتياز في «ملاعب اليد»
30 مايو 2025 15:59

 
دبي (الاتحاد)

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شهدت الدورة المجمعة الثانية لنهائي دوري أقوياء اليد، تطبيق تقنية الفار خلال المباريات، وهي المرة الثالثة التي تطبق فيها التقنية في ملاعب اليد، وسبق الاستعانة بها في كأس السوبر الإماراتي السعودي بين شباب الأهلي والخليج، والدورة المجمعة الأولى بصالة نادي الشارقة. 
ووجه الدكتور نبيل محمد بن عاشور، رئيس اتحاد كرة اليد الشكر إلى إدارة قنوات دبي الرياضية والشارقة الرياضية على التعاون المثمر في تطبيق تقنية الفار، والذي كان له الأثر الأكبر في حسم العديد من القرارات التحكيمية، وهي التجربة التي تطبق للمرة الأولى هذا الموسم في ملاعب اليد ونجحت بامتياز. 
كما وجّه رئيس الاتحاد الشكر إلى جميع الحكام المحليين، وأيضاً أطقم التحكيم الدولية التي أدارت المباريات، وإلى الأندية على تعاونهم مع الاتحاد، وقال: «تقنية الفار كانت الحل لمنع الاعتراض على قرارات الحكام، والدخول في جدل، وخرجت جميع المباريات من دون أي اعتراضات من اللاعبين أو الأجهزة الفنية والإدارية خلال مباريات الدورتين المجمعتين الأولى والثانية، والأهم أن الموسم خرج بشكل متميز كما خططنا له، والمباراة الأخيرة بين الشارقة وشباب الأهلي جاءت قمة في الأداء الفني العالي، لحسم لقب الدوري، وهذا المستوى يعود بالنفع على منتخباتنا الوطنية. 
وأضاف أن طاقم التحكيم الدولي المقدوني المكون من نيناد نيكولوفيسكي، وإسماعيليج ميتالاري أدار مباراة شباب الأهلي والشارقة، ولجأ الطاقم إلى تقنية الفار في عدة حالات، وجميع القرارات صحيحة، وهو ما كان له الصدى الإيجابي في التعامل مع مثل هذه المباريات الحاسمة.
وقال: «ختام دوري الرجال كان متميزاً، ويليق بنهاية الموسم، سواء على مستوى التنظيم أو النواحي الفنية، ونتوجه بالشكر إلى كل الأندية على جهودها مع الاتحاد للوصول باللعبة لهذا المستوى، خاصة أن الأندية هي الشريك الاستراتيجي للاتحاد، وعليها الدور الأكبر في تجهيز اللاعبين للمنتخبات الوطنية.

الإمارات
كرة اليد
دوري اليد
الشارقة
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