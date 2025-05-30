سابالينكا.. «الفوز السهل» في «رولان جاروس»



باريس (أ ف ب)



بلغت البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة أولى الدور ثمن النهائي من بطولة رولان جاروس، ثانية البطولات الأربع الكبرى ضمن الجراند سلام في التنس، بفوزها السهل على الصربية أولجا دانيلوفيتش 6-2 و6-3.

ونجحت سابالينكا الفائزة بدورتي ميامي ومدريد للألف نقطة هذا العام، في حسم المواجهة الثانية لها مع دانيلوفيتش والأولى منذ دورة مدريد عام 2018 في مصلحتها في ساعة و19 دقيقة.

وتلتقي سابالينكا في الدور التالي مع الأميركية أماندا أنيسيموفا التي تتفوق على البيلاروسية في 5 مواجهات من أصل 7 جمعت بينهما حتى الآن، وذلك بعد فوزها على الدنماركية كلارا تاوسون 7-6 و6-4.

وقالت سابالينكا «أنا سعيدة للغاية بهذا الفوز، أولجا لاعبة مكافحة، الأمر يتعلق بتحقيق الحلم، أنا أبذل قصارى جهدي».

ولم يسبق لسابالينكا أن تخطت حاجز الدور نصف النهائي في رولان جاروس.

وفازت البطلة الأولمبية الصينية جنج تشينوين المصنفة سابعة على الكندية الشابة فيكتوريا مبوكو 6-3 و6-4، والروسية ليودميلا سامسونوفا (18) على الأوكرانية ديانا ياستريمسكا 6-2 و6-3.