شتوتجارت يستضيف «سوبر بيكنباور» أمام بايرن ميونيخ



برلين (د ب أ)



أعلنت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم في بيان، أن نادي شتوتجارت سوف يستضيف كأس فرانز بيكنباور السوبر ضد بايرن ميونيخ في 16 أغسطس المقبل.

وتشهد المباراة، المعروفة سابقاً باسم كأس السوبر الألماني، مواجهة بين بطل كأس ألمانيا وبطل الدوري الألماني الموسم المنصرم، وبصفته بطل الكأس، يحق لشتوتجارت خوض اللقاء على ملعبه.

وأطلق على المباراة هذا الاسم، من أجل تكريم أسطورة كرة القدم الألمانية وفريق بايرن ميونيخ، فرانز بيكنباور، بعد وفاته في يناير 2024، ومن المقرر أن يتم أيضاً تجديد الهوية البصرية للحدث، بلمسات ذهبية، وشعار جديد يصور بيكنباور أثناء اللعب.