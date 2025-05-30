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الرياضة

شتوتجارت يستضيف «سوبر بيكنباور» أمام بايرن ميونيخ

شتوتجارت يستضيف «سوبر بيكنباور» أمام بايرن ميونيخ
30 مايو 2025 17:34

 
برلين (د ب أ)

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أعلنت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم في بيان، أن نادي شتوتجارت سوف يستضيف كأس فرانز بيكنباور السوبر ضد بايرن ميونيخ في 16 أغسطس المقبل.
وتشهد المباراة، المعروفة سابقاً باسم كأس السوبر الألماني، مواجهة بين بطل كأس ألمانيا وبطل الدوري الألماني الموسم المنصرم، وبصفته بطل الكأس، يحق لشتوتجارت خوض اللقاء على ملعبه.
وأطلق على المباراة هذا الاسم، من أجل تكريم أسطورة كرة القدم الألمانية وفريق بايرن ميونيخ، فرانز بيكنباور، بعد وفاته في يناير 2024، ومن المقرر أن يتم أيضاً تجديد الهوية البصرية للحدث، بلمسات ذهبية، وشعار جديد يصور بيكنباور أثناء اللعب.

 

ألمانيا
كأس السوبر الألماني
شتوتجارت
بايرن ميونيخ
بيكنباور
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