لاتسيو وفيورنتينا يلجآن إلى «التغيير الفني»



روما (أ ف ب)



يشهد ناديا لاتسيو وفيورنتينا تغييراً جديداً في الجهازين الفني، بعد الإعلان الرسمي عن رحيل كل من رافاييل بالادينو وماركو باروني توالياً، وذلك بعد عام واحد فقط من تعيينهما.

وأعلن فيورنتينا في بيان مقتضب «فسخ العقد الذي يربط النادي برافاييل بالادينو وجهازه الفني».

ويُعد هذا الإعلان مفاجئاً إلى حد كبير، خاصة أن بالادينو كان جدد عقده مع النادي حتى عام 2027 مطلع مايو.

ووصل بالادينو (41 عاماً) إلى فلورنسا قادماً من مونزا خلفاً لفينتشنزو إيتاليانو المنتقل إلى بولونيا، وقاد فريق الـ«فيولا» إلى احتلال المركز السادس في الدوري، كما بلغ نصف نهائي مسابقة كونفرنس قبل أن يودّع أمام ريال بيتيس الإسباني.

بدوره، يبحث لاتسيو أيضاً عن مدرب جديد بعدما غادر باروني منصبه، حسب ما أعلنه المدير الرياضي للنادي أنجيلو فابياني عبر الصحافة، وذلك عقب إنهاء الموسم في المركز السابع.

وقال فابياني لصحيفة «إل ميساجيرو»: «باروني اتخذ قرار الرحيل لأسباب تخصه».

وأضاف «على الرغم من ذلك، قدم لاتسيو موسماً ممتازاً، وبقيَ في سباق التأهل إلى دوري الأبطال حتى المرحلة الأخيرة، لكننا افتقدنا فقط لبعض النقاط الإضافية على أرضنا في ملعب الأولمبيكو».

وأكد فابياني أن المشروع الرياضي مستمر على الرغم من الغياب عن المسابقات الأوروبية، موضحاً «مشروعنا يسير كما هو، مع لاعبين شباب وبعض النجوم الذين لن يرحلوا، لن نقوم بتفكيك هذا الفريق بل سنعيد بناءه».

وكان باروني الذي جاء من فيرونا، أمضى موسماً واحداً فقط على رأس الجهاز الفني للاتسيو، بعد موسم سابق شهد تعاقب ثلاثة مدربين على تدريب فريق العاصمة، هم ماوريتسيو ساري (منذ2021)، جوفاني مارتوتشيلو وإيجور تودور.

ووفقًا للصحافة الإيطالية، فإن ساري الذي لم يتولَّ تدريب أي فريق منذ رحيله عن لاتسيو، قد يعود لتولي المهمة مجدداً.