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الرياضة

سلطات برلين تحقق في مشاكل نهائي كأس ألمانيا

سلطات برلين تحقق في مشاكل نهائي كأس ألمانيا
30 مايو 2025 17:48

 
برلين (د ب أ)

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تستعد إدارة مجلس شيوخ برلين لإجراء تحقيق في الحوادث التي وقعت خلال مباراة نهائي بطولة كأس ألمانيا لكرة القدم، يوم السبت الماضي، وذلك في أعقاب اتهامات واسعة النطاق من جماهير أرمينيا بيليفيلد بسوء تنظيم إجراءات دخول الجماهير إلى الملعب.
وترى الهيئة أن الاتحاد الألماني لكرة القدم مسؤول عن الأحداث الخطيرة، التي كان من المحتمل وقوعها في المباراة.
وذكرت إدارة مجلس الشيوخ في بيان: «بصفتها الجهة المنظمة لنهائي كأس ألمانيا، فإن الاتحاد الألماني لكرة القدم مسؤول عن الجوانب الأمنية».
وأضاف البيان «يجري كل من ملعب برلين الأولمبي واتحاد كرة القدم الألماني تقييماً للادعاءات المتعلقة بوقوع مشاكل خلال نهائي كأس ألمانيا هذا العام».
وخاض أرمينيا بيليفيلد، الناشط بدوري الدرجة الثالثة، نهائي كأس ألمانيا للمرة الأولى في تاريخه على الملعب الأولمبي بالعاصمة الألمانية برلين ضد شتوتجارت، لكنه خسر 2 - 4 أمام شتوتجارت.
وشكا العديد من مشجعي بيليفيلد من الفوضى العارمة أمام بوابات الدخول المخصّصة لهم، واضطر الآلاف إلى الانتظار ساعات طويلة للدخول، مما تسبّب في وقوفهم بكثافة أمام البوابات دون أن يتمكنوا من المغادرة.
وقال مشجعو بيليفيلد أن حسهم السليم وكذلك وقوف الحظ بجوارهم، ساهم في تجنب وقوع حالة ذعر جماعي بينهم.
وتحدث بيليفيلد عن هذا الوضع، وقال: «من غير المفهوم وغير المقبول بأي حال من الأحوال أن تحدث مثل هذه المضايقات الخطيرة في أهم مباراة بتاريخ النادي وإحدى أكبر الفعاليات في كرة القدم الألمانية الاحترافية».
كان الاتحاد الألماني لكرة القدم اعتذر بالفعل عن هذه الحادثة، وأعرب عن استيائه، مشيراً إلى أنه سيحقق في الأمر.
وفي المقابل، لم تصدر أي شكاوى من جماهير شتوتجارت، الذين كان لهم مدخل خاص، ومختلف.
يشار إلى أن المباراة النهائية لكأس ألمانيا تقام في الملعب الأوليمبي ببرلين منذ عام 1985، وبيعت جميع تذاكر مباراة هذا العام، حيث بلغ عدد الحضور 74036 متفرجاً.
 

ألمانيا
برلين
كأس ألمانيا
شتوتجارت
أرمينيا بيليفيلد
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