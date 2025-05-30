أرنولد يشارك مع ريال مدريد في «مونديال الأندية»



لندن (د ب أ)



توصل نادي ليفربول، المتوج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، لاتفاق مع ريال مدريد الإسباني بشأن انتقال ترينت ألكسندر-أرنولد لصفوف الفريق الملكي في الأول من يونيو القادم.

وأكد ليفربول توصله لاتفاق مع الريال لانضمام الظهير الأيمن الإنجليزي الدولي للعملاق الإسباني، قبل انتهاء عقده مع الفريق الأحمر في 30 يونيو المقبل.

من جانبه، كشف الريال أن هذا الاتفاق سيمنح النادي فرصة للحصول على خدمات ألكسندر أرنولد في كأس العالم للأندية هذا الصيف.

وكشف ليفربول أنه قرر الاستغناء عن ألكسندر أرنولد «26 عاماً» في بداية الشهر القادم، مقابل الحصول على مبلغ تم الاتفاق عليه، فيما أعلن الريال أن اللاعب وافق على الانضمام للفريق الأبيض بعقد لمدة 6 أعوام.

وجاء في بيان صادر عن نادي ليفربول: «انضم ألكسندر أرنولد لأكاديمية النادي في سن السادسة، وتدرج في الفئات العمرية حتى شارك لأول مرة في مباراة رسمية مع الفريق الأول في أكتوبر عام 2016».

وأضاف البيان «يغادر اللاعب الآن ملعب أنفيلد بعد خوضه 354 مباراة سجل خلالها 23 هدفاً، بالإضافة إلى فوزه بثمانية ألقاب كبرى مع زملائه، وهي: لقبان في الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الرابطة، ولقب وحيد بدوري أبطال أوروبا، وكأس العالم للأندية، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس الاتحاد الإنجليزي».

وأوضح ليفربول: «يرحل ألكسندر أرنولد عن الفريق الآن، والنادي يشعر بالامتنان والتقدير لمساهمته في هذه النجاحات».

وعلمت وكالة أنباء (بي أيه) البريطانية أن ليفربول سيستفيد من صفقة انتقال ألكسندر أرنولد الشهر القادم بمبلغ 10 ملايين جنيه إسترليني (4. 13 مليون دولار).

وسوف يحصل ليفربول على 4. 8 مليون جنيه استرليني من ريال مدريد نظير الحصول على خدمات اللاعب، كما سيوفر مبلغاً من المال قيمة راتب اللاعب في الأسابيع الأربعة المقبلة.

وأفادت مصادر مقربة من ليفربول بأن ريال مدريد أبدى اهتمامه باللاعب في ديسمبر الماضي، ومنذ ذلك الحين، حرص قسم كرة القدم على حماية مصالح النادي.

وأكد ألكسندر-أرنولد في 5 مايو الجاري رحيله عن ليفربول هذا الصيف، وتعرض لصيحات استهجان من الجماهير خلال المباراة التي تلتها على أرضه ضد أرسنال.

ومع ذلك، حظي اللاعب بترحيب حار من جانب الجماهير بملعب أنفيلد خلال المباراة الأخيرة من الموسم ضد كريستال بالاس يوم الأحد الماضي، حيث قال إنه «لم يشعر قط بمثل هذا الحب».