نوريس الأسرع في «التجربة الأولى» لـ«جائزة إسبانيا»



برشلونة (رويترز)



عزز لاندو نوريس سائق مكلارين انتصاره في موناكو بتسجيل أسرع زمن للفة في التجارب الحرة الأولى لسباق جائزة إسبانيا الكبرى، فيما أنهى ماكس فيرستابن سائق رد بول التجارب في المركز الثاني.

وسجل البريطاني، الفائز في موناكو يوم الأحد الماضي، ليقلص الفارق مع زميله أوسكار بياستري متصدر بطولة العالم لسباقات «الفورمولا-1» للسيارات إلى ثلاث نقاط فقط بعد ثماني جولات من 24 سباقاً، دقيقة واحدة و13.718 ثانية على حلبة كتالونيا.

وكان فرستابن أبطأ بفارق 0.367 ثانية لكنه غاب عن نحو 20 دقيقة من حصة التجارب بسبب عمل الفنيين على تغيير التعليق الخلفي لسيارته.

واحتل لويس هاميلتون سائق فيراري- الفائز بالسباق ست مرات في إسبانيا ليعادل الرقم القياسي - المركز الثالث بفارق 0.378 ثانية عن الصدارة، ومتقدماً على زميله في الفريق شارل لوكلير (+0.520) فيما حل بياستري في المركز الخامس (+0.576).

وهذه التجارب الأولى التي تستخدم فيها الفرق أجنحة أمامية جديدة لتلبية اختبارات المرونة الأكثر صرامة التي ستستخدم للمرة الأولى في سباق إسبانيا بعد غد، لكن لم تكن هناك أي علامة فورية على أي تغيير كبير.

وحل ليام لاوسون سادساً مع فريقه ريسنج بولز بينما جاء أوليفر بيرمان سابعا مع فريق هاس، وإسحاق حجار ثامناً مع ريسنج بولز ويوكي تسونودا، زميل فيرستابن، في المركز التاسع. وأكمل بيير جاسلي سائق ألبين المراكز العشرة الأولى.

واحتل جورج راسل وكيمي أنتونيلي سائقا مرسيدس، أقرب منافسي مكلارين في بطولة الصانعين، المركز 11 و18 على الترتيب.

وشهدت الحصة مشاركة سائقين شابين من أجل اكتساب الخبرة، إذ حل الفرنسي فيكتور مارتينز محل أليكس ألبون في فريق وليامز والياباني ريو هيراكاوا بدلاً من استيبان أوكون في فريق هاس.