موسيتي يتجاوز «البداية صعبة» في «رولان جاروس»



باريس (رويترز)



تجاوز الإيطالي المتألق لورنسو موسيتي بداية ضعيفة ليتأهل للدور الرابع في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس بفوزه 4-6 و6-4 و6-3 و6-2 على الأرجنتيني ماريانو نافوني، وذلك بعد أن أصبح يدرك جيداً مهمته في الملعب.

ودخل موسيتي المباراة وهو مفعم بالثقة بعد وصوله إلى قبل النهائي على الأقل في كافة البطولات الثلاث للأساتذة على الملاعب الرملية هذا الموسم، لكن المصنف الثامن تلقى مفاجأة مبكرة من منافسه قبل أن يتدارك الموقف ويستعيد مستواه على ملعب سوزان لينجلن المشمس.

ويلتقي موسيتي في الدور المقبل مع الفائز من مباراة الفرنسي كونتان أليس والدنمركي هولجر رونه.

وقال موسيتي «اليوم شعرت أن الظروف كانت مختلفة تماماً عن آخر مباراتين، الكرة لم تكن ترتد عاليا (من قبل) واليوم في البداية شعرت بالمفاجأة بعض الشيء، ثم بدأ شعوري يتحسن في الملعب وكذلك أدائي».

واقتحم موسيتي قائمة أول عشرة مصنفين في العالم، وهو إنجاز يعزو حدوثه للتغيير في نهجه.

وأضاف «أضفت بعض النظام لأدائي الفوضوي، أدائي متنوع لذلك ليس من السهل بالنسبة لي اتخاذ قرار، الآن أدرك جيداً ما يجب فعله في الملعب، تطور نهجي وكذلك من الناحية الذهنية، مباراة مثل هذه قبل بضع سنوات، لا أعرف إن كنت سأعود في نتيجتها أم لا؟.

ويُعد موسيتي أحد أعضاء الجيل الذهبي لإيطاليا الذي يضم أيضاً المصنف الأول عالمياً يانيك سينر ووصيفة بطلة فرنسا المفتوحة العام الماضي جاسمين باوليني.

وتابع «نحن محظوظون بعض الشيء لأننا نعيش أفضل سنوات التنس لدينا في الرجال والسيدات، كان انضمامنا لهذه المجموعة العام الماضي مذهلاً، فزنا بكأس بيلي جين كينج وكأس ديفيز، ستبقى هذه المشاعر خالدة في قلوبنا».

ووضع الأداء القوي لنافوني من الخط الخلفي للملعب اللاعب الإيطالي تحت ضغط في المجموعة الافتتاحية وكسر اللاعب الأرجنتيني إرساله في الشوط الأول.

ونجح موسيتي في كسر إرسال منافسه ليتعادل 3-3، لكنه فقد إرساله في الشوط التالي بعد أن خذلته ضرباته الأمامية الرائعة عادة.

لكن نفدت طاقة نافوني تدريجياً، مما سمح لمنافسه للعودة بسهولة أكبر، ولم يكن موسيتي بحاجة للمزيد لقلب الأمور لمصلحته وشق طريقه نحو الفوز.